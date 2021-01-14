https://ria.ru/20210114/arest-1593008537.html

СК попросил продлить арест экс-замглавы ФСИН Максименко

СК попросил продлить арест экс-замглавы ФСИН Максименко

Следственный комитет просит продлить арест бывшему замдиректора ФСИН Валерию Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на 189... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:24

2021-01-14T13:24

2021-01-14T13:24

валерий максименко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следственный комитет просит продлить арест бывшему замдиректора ФСИН Валерию Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на 189 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Максименко до 25 апреля 2021 года", - сказала собеседница агентства.Максименко был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями в период его работы в должности замдиректора ФСИН России.По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.В результате его действий не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей, не введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов.Максименко работал заместителем директора с 2016 года. В марте 2020 года указом президента его освободили от должности.

https://ria.ru/20201127/fsin-1586551756.html

https://ria.ru/20201215/rastrata-1589392338.html

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валерий максименко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия