Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210114/arest-1593008537.html
СК попросил продлить арест экс-замглавы ФСИН Максименко
СК попросил продлить арест экс-замглавы ФСИН Максименко
Следственный комитет просит продлить арест бывшему замдиректора ФСИН Валерию Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на 189... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:24
2021-01-14T13:24
валерий максименко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586622654_0:0:955:537_1920x0_80_0_0_db2a1ef141d7f5a316fb65bcbb6bb1d4.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следственный комитет просит продлить арест бывшему замдиректора ФСИН Валерию Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на 189 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Максименко до 25 апреля 2021 года", - сказала собеседница агентства.Максименко был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями в период его работы в должности замдиректора ФСИН России.По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.В результате его действий не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей, не введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов.Максименко работал заместителем директора с 2016 года. В марте 2020 года указом президента его освободили от должности.
https://ria.ru/20201127/fsin-1586551756.html
https://ria.ru/20201215/rastrata-1589392338.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586622654_70:0:955:664_1920x0_80_0_0_c4d7365fc519a3bb0d8b62f266117d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий максименко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК попросил продлить арест экс-замглавы ФСИН Максименко

13:24 14.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями
Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следственный комитет просит продлить арест бывшему замдиректора ФСИН Валерию Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на 189 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Максименко до 25 апреля 2021 года", - сказала собеседница агентства.
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября 2020, 09:03
Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
Максименко был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями в период его работы в должности замдиректора ФСИН России.
По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 19:55
Суд снизил срок подельнице экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате
В результате его действий не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 миллиарда рублей, не введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 миллионов рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов.
Максименко работал заместителем директора с 2016 года. В марте 2020 года указом президента его освободили от должности.
 
Валерий МаксименкоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52На трассе вблизи Братска четыре человека погибли, один пострадал в ДТП
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49В Индонезии землетрясение разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков предрек Байдену возвращение импичмента "бумерангом"
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
04:38На Сахалине вакцинированным от COVID-19 выдадут спецзнак
04:18Шведы оценили ролики о войне с Россией
Лента новостейМолния