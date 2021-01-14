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Диспетчера отправили под арест после гибели людей под лавиной в Норильске
Диспетчера отправили под арест после гибели людей под лавиной в Норильске
Норильский городской суд отправил под домашний арест на два месяца оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города Игоря Вакуленко,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:12
2021-01-14T13:12
сход лавины под норильском
красноярский край
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Норильский городской суд отправил под домашний арест на два месяца оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города Игоря Вакуленко, задержанного после схода лавины и гибели трех человек, сообщила журналистам официальный представитель краевого суда Оксана Веселова.В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске 8 января около 20.30 мск произошел сход снежной массы, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следствие просило арестовать Вакуленко по статье о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц."Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 марта", - сказала Веселова.Ранее СК сообщил, что 30 декабря специалисты регионального главка МЧС России составили прогноз возможных ЧС, по которому с 31 декабря по 11 января в горных районах Красноярского края лавиноопасно, там же указывался перечень превентивных мер. Отмечается, что в этот же день прогноз был направлен в ЕДДС Норильска и получен оперативным дежурным службы, который сведения о лавиноопасности в оперативную сводку не включил.Как заявляет СК, из-за его халатных действий никто не знал о лавинной опасности, поэтому органы местного самоуправления не могли принять превентивные меры.Региональный главк СК также возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Пострадавшего подростка 12 января перевели из реанимации.
https://ria.ru/20210112/podrostok-1592676364.html
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сход лавины под норильском, красноярский край, норильск, происшествия

Диспетчера отправили под арест после гибели людей под лавиной в Норильске

13:12 14.01.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФСотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы в районе горнолыжного комплекса Гора Отдельная в Норильске - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Норильский городской суд отправил под домашний арест на два месяца оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города Игоря Вакуленко, задержанного после схода лавины и гибели трех человек, сообщила журналистам официальный представитель краевого суда Оксана Веселова.
В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске 8 января около 20.30 мск произошел сход снежной массы, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следствие просило арестовать Вакуленко по статье о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.
"Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 марта", - сказала Веселова.
Ранее СК сообщил, что 30 декабря специалисты регионального главка МЧС России составили прогноз возможных ЧС, по которому с 31 декабря по 11 января в горных районах Красноярского края лавиноопасно, там же указывался перечень превентивных мер. Отмечается, что в этот же день прогноз был направлен в ЕДДС Норильска и получен оперативным дежурным службы, который сведения о лавиноопасности в оперативную сводку не включил.
Дом, разрушенный в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса Гора Отдельная в Норильске - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 10:13
Попавшего под лавину в Норильске подростка перевели из реанимации
Как заявляет СК, из-за его халатных действий никто не знал о лавинной опасности, поэтому органы местного самоуправления не могли принять превентивные меры.
Региональный главк СК также возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Пострадавшего подростка 12 января перевели из реанимации.
 
Сход лавины под НорильскомКрасноярский крайНорильскПроисшествия
 
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