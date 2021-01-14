https://ria.ru/20210114/arest-1593006562.html

Диспетчера отправили под арест после гибели людей под лавиной в Норильске

Диспетчера отправили под арест после гибели людей под лавиной в Норильске

Норильский городской суд отправил под домашний арест на два месяца оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города Игоря Вакуленко,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:12

2021-01-14T13:12

2021-01-14T13:12

сход лавины под норильском

красноярский край

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Норильский городской суд отправил под домашний арест на два месяца оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города Игоря Вакуленко, задержанного после схода лавины и гибели трех человек, сообщила журналистам официальный представитель краевого суда Оксана Веселова.В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске 8 января около 20.30 мск произошел сход снежной массы, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следствие просило арестовать Вакуленко по статье о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц."Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 марта", - сказала Веселова.Ранее СК сообщил, что 30 декабря специалисты регионального главка МЧС России составили прогноз возможных ЧС, по которому с 31 декабря по 11 января в горных районах Красноярского края лавиноопасно, там же указывался перечень превентивных мер. Отмечается, что в этот же день прогноз был направлен в ЕДДС Норильска и получен оперативным дежурным службы, который сведения о лавиноопасности в оперативную сводку не включил.Как заявляет СК, из-за его халатных действий никто не знал о лавинной опасности, поэтому органы местного самоуправления не могли принять превентивные меры.Региональный главк СК также возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Пострадавшего подростка 12 января перевели из реанимации.

https://ria.ru/20210112/podrostok-1592676364.html

красноярский край

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины под норильском, красноярский край, норильск, происшествия