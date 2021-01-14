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В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу первого замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова о легализации... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T07:02
2021-01-14T07:02
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу первого замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова о легализации дистанционной торговли алкоголем, соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости.Ранее Петров просил Мантурова рассмотреть вопрос о приостановлении запрета дистанционной продажи алкоголя на время новогодних праздников. По мнению общественника, данная мера стала бы эффективным шагом по профилактике заражения вирусом и благоприятно повлияла бы на отечественный бизнес.В письме отмечается, что Минфин РФ, в частности, занимается нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкогольной продукции."В целях формирования легального рынка потребления алкогольной продукции Минфином РФ разработан и внесен в правительство РФ законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…" в части осуществления розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - добавляется в письме.Отмечается, что на данный момент законопроект находится на рассмотрении в кабмине.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем

07:02 14.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАлкогольная продукция в магазине
Алкогольная продукция в магазине - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу первого замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова о легализации дистанционной торговли алкоголем, соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Петров просил Мантурова рассмотреть вопрос о приостановлении запрета дистанционной продажи алкоголя на время новогодних праздников. По мнению общественника, данная мера стала бы эффективным шагом по профилактике заражения вирусом и благоприятно повлияла бы на отечественный бизнес.
"Несмотря на законодательные ограничения в сети интернет существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок. В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией", - говорится в ответе министерства.
В письме отмечается, что Минфин РФ, в частности, занимается нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкогольной продукции.
"В целях формирования легального рынка потребления алкогольной продукции Минфином РФ разработан и внесен в правительство РФ законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…" в части осуществления розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - добавляется в письме.
Отмечается, что на данный момент законопроект находится на рассмотрении в кабмине.
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