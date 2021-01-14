https://ria.ru/20210114/alkogol-1592959166.html

В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем

В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем

Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу первого замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова о легализации... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T07:02

2021-01-14T07:02

2021-01-14T07:02

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу первого замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова о легализации дистанционной торговли алкоголем, соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости.Ранее Петров просил Мантурова рассмотреть вопрос о приостановлении запрета дистанционной продажи алкоголя на время новогодних праздников. По мнению общественника, данная мера стала бы эффективным шагом по профилактике заражения вирусом и благоприятно повлияла бы на отечественный бизнес.В письме отмечается, что Минфин РФ, в частности, занимается нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкогольной продукции."В целях формирования легального рынка потребления алкогольной продукции Минфином РФ разработан и внесен в правительство РФ законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…" в части осуществления розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - добавляется в письме.Отмечается, что на данный момент законопроект находится на рассмотрении в кабмине.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/zuby-1591379460.html

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество