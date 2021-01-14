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https://ria.ru/20210114/adel-1592915502.html
Друг Адель сообщил о скором выходе ее нового альбома
Друг Адель сообщил о скором выходе ее нового альбома
Алан Карр, британский комик и лучший друг Адель, в интервью изданию Grazia рассказал о новом и долгожданном альбоме британской певицы, выход которого... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T03:18
2021-01-14T03:18
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Алан Карр, британский комик и лучший друг Адель, в интервью изданию Grazia рассказал о новом и долгожданном альбоме британской певицы, выход которого ориентировочно состоится уже в феврале. По словам Карра, ему посчастливилось услышать некоторые композиции из трек-листа. Комик назвал их "потрясающими", а вокал Адель — "неповторимым". На вопрос о том, не стал ли голос обладательницы 15 премий "Грэмми" "хилым" после ее резкого похудения на 45 килограммов, друг Адель заверил, что вокал певицы "все такой же мощный и узнаваемый". Последний альбом исполнительницы "25" был представлен в 2015-м году. Пластинка имела коммерческий успех. К июню 2016 года было продано более 20 миллионов ее копий. Сборник также получил две премии "Грэмми" и четыре BRIT Awards.
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музыка, знаменитости, звезды, адель эдкинс

Друг Адель сообщил о скором выходе ее нового альбома

03:18 14.01.2021
 
© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Алан Карр, британский комик и лучший друг Адель, в интервью изданию Grazia рассказал о новом и долгожданном альбоме британской певицы, выход которого ориентировочно состоится уже в феврале.
По словам Карра, ему посчастливилось услышать некоторые композиции из трек-листа. Комик назвал их "потрясающими", а вокал Адель — "неповторимым".

"В чартах есть певицы, голос которых немного схож с Адель. Вы думаете: "О, они звучат как она", а затем, когда снова слышите ее исполнение, понимаете: "Нет, есть только она одна", — прокомментировал Карр.

На вопрос о том, не стал ли голос обладательницы 15 премий "Грэмми" "хилым" после ее резкого похудения на 45 килограммов, друг Адель заверил, что вокал певицы "все такой же мощный и узнаваемый".
Последний альбом исполнительницы "25" был представлен в 2015-м году. Пластинка имела коммерческий успех. К июню 2016 года было продано более 20 миллионов ее копий. Сборник также получил две премии "Грэмми" и четыре BRIT Awards.
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