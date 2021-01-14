https://ria.ru/20210114/adel-1592915502.html

Друг Адель сообщил о скором выходе ее нового альбома

Друг Адель сообщил о скором выходе ее нового альбома

Алан Карр, британский комик и лучший друг Адель, в интервью изданию Grazia рассказал о новом и долгожданном альбоме британской певицы, выход которого... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T03:18

2021-01-14T03:18

2021-01-14T03:18

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адель эдкинс

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Алан Карр, британский комик и лучший друг Адель, в интервью изданию Grazia рассказал о новом и долгожданном альбоме британской певицы, выход которого ориентировочно состоится уже в феврале. По словам Карра, ему посчастливилось услышать некоторые композиции из трек-листа. Комик назвал их "потрясающими", а вокал Адель — "неповторимым". На вопрос о том, не стал ли голос обладательницы 15 премий "Грэмми" "хилым" после ее резкого похудения на 45 килограммов, друг Адель заверил, что вокал певицы "все такой же мощный и узнаваемый". Последний альбом исполнительницы "25" был представлен в 2015-м году. Пластинка имела коммерческий успех. К июню 2016 года было продано более 20 миллионов ее копий. Сборник также получил две премии "Грэмми" и четыре BRIT Awards.

https://ria.ru/20201023/adel-1581196853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, знаменитости, звезды, адель эдкинс