https://ria.ru/20210114/adel-1592915502.html
Друг Адель сообщил о скором выходе ее нового альбома
Друг Адель сообщил о скором выходе ее нового альбома
Алан Карр, британский комик и лучший друг Адель, в интервью изданию Grazia рассказал о новом и долгожданном альбоме британской певицы, выход которого... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T03:18
2021-01-14T03:18
2021-01-14T03:18
шоубиз
музыка
знаменитости
звезды
адель эдкинс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155563/76/1555637679_0:83:3082:1817_1920x0_80_0_0_197d858b3be953fcc61514acb3fe2b51.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Алан Карр, британский комик и лучший друг Адель, в интервью изданию Grazia рассказал о новом и долгожданном альбоме британской певицы, выход которого ориентировочно состоится уже в феврале. По словам Карра, ему посчастливилось услышать некоторые композиции из трек-листа. Комик назвал их "потрясающими", а вокал Адель — "неповторимым". На вопрос о том, не стал ли голос обладательницы 15 премий "Грэмми" "хилым" после ее резкого похудения на 45 килограммов, друг Адель заверил, что вокал певицы "все такой же мощный и узнаваемый". Последний альбом исполнительницы "25" был представлен в 2015-м году. Пластинка имела коммерческий успех. К июню 2016 года было продано более 20 миллионов ее копий. Сборник также получил две премии "Грэмми" и четыре BRIT Awards.
https://ria.ru/20201023/adel-1581196853.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155563/76/1555637679_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_7a1bd1804e843861812e8356449edee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, знаменитости, звезды, адель эдкинс
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Алан Карр, британский комик и лучший друг Адель, в интервью изданию Grazia рассказал
о новом и долгожданном альбоме британской певицы, выход которого ориентировочно состоится уже в феврале.
По словам Карра, ему посчастливилось услышать некоторые композиции из трек-листа. Комик назвал их "потрясающими", а вокал Адель — "неповторимым".
"В чартах есть певицы, голос которых немного схож с Адель. Вы думаете: "О, они звучат как она", а затем, когда снова слышите ее исполнение, понимаете: "Нет, есть только она одна", — прокомментировал Карр.
На вопрос о том, не стал ли голос обладательницы 15 премий "Грэмми" "хилым" после ее резкого похудения на 45 килограммов, друг Адель заверил, что вокал певицы "все такой же мощный и узнаваемый".
Последний альбом исполнительницы "25" был представлен в 2015-м году. Пластинка имела коммерческий успех. К июню 2016 года было продано более 20 миллионов ее копий. Сборник также получил две премии "Грэмми" и четыре BRIT Awards.