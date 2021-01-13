Синоптик рассказал, как долго продлится "русская зима" в Москве
18:31 13.01.2021 (обновлено: 20:31 13.01.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Русская зима" с сугробами и морозами сохранится в Москве до конца января, небольшое потепление можно ожидать после 20-х чисел, однако затем оно снова сменится холодом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик уточнил, что с пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение, пик холодов в столице прогнозируется в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов мороза, а по Центральному федеральному региону - до минус 30.
"То есть погода у нас веселая на вторую половину недели, так и на вторую половину января. В первой половине января было плюс 2 градуса выше нормы, вторая половина будет достаточно морозная, я думаю, что ниже нормы. Это будет русский январь с русской зимой, с сугробами и морозами", - рассказал Тишковец.
По его словам, холодная погода сохранится до конца января. "Там будет небольшое потепление после 20-х чисел, но оно потом сменится холодом, погода будет волнообразная. Вторая половина января будет по-зимнему холодной", - заключил метеоролог.