https://ria.ru/20210113/zima-1592912727.html

Синоптик рассказал, как долго продлится "русская зима" в Москве

Синоптик рассказал, как долго продлится "русская зима" в Москве

"Русская зима" с сугробами и морозами сохранится в Москве до конца января, небольшое потепление можно ожидать после 20-х чисел, однако затем оно снова сменится... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T18:31

2021-01-13T18:31

2021-01-13T20:31

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Русская зима" с сугробами и морозами сохранится в Москве до конца января, небольшое потепление можно ожидать после 20-х чисел, однако затем оно снова сменится холодом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик уточнил, что с пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение, пик холодов в столице прогнозируется в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов мороза, а по Центральному федеральному региону - до минус 30.По его словам, холодная погода сохранится до конца января. "Там будет небольшое потепление после 20-х чисел, но оно потом сменится холодом, погода будет волнообразная. Вторая половина января будет по-зимнему холодной", - заключил метеоролог.

https://ria.ru/20210113/morozy-1592851603.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество