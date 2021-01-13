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Жапаров оценил вероятность народных волнений в Киргизии
Жапаров оценил вероятность народных волнений в Киргизии
Победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не ожидает митингов и народных волнений в Киргизии. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T09:01
2021-01-13T09:01
президентские выборы в киргизии — 2021
садыр жапаров
киргизия
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не ожидает митингов и народных волнений в Киргизии."Народ устал от разных волнений, народ определился со своим выбором, поэтому в ближайшее время никаких митингов не должно быть, потому что меньшинство должно уважать мнение большинства", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. На выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение двух-трех дней.
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/kazakbaev-1581333374.html
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президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, киргизия, в мире

Жапаров оценил вероятность народных волнений в Киргизии

09:01 13.01.2021
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не ожидает митингов и народных волнений в Киргизии.
"Народ устал от разных волнений, народ определился со своим выбором, поэтому в ближайшее время никаких митингов не должно быть, потому что меньшинство должно уважать мнение большинства", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. На выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение двух-трех дней.
Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Президентские выборы в Киргизии — 2021Садыр ЖапаровКиргизияВ мире
 
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