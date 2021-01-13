https://ria.ru/20210113/zhaparov-1592814294.html

Жапаров оценил вероятность народных волнений в Киргизии

Жапаров оценил вероятность народных волнений в Киргизии

Победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не ожидает митингов и народных волнений в Киргизии. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T09:01

2021-01-13T09:01

2021-01-13T09:01

президентские выборы в киргизии — 2021

садыр жапаров

киргизия

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не ожидает митингов и народных волнений в Киргизии."Народ устал от разных волнений, народ определился со своим выбором, поэтому в ближайшее время никаких митингов не должно быть, потому что меньшинство должно уважать мнение большинства", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. На выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение двух-трех дней.

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/kazakbaev-1581333374.html

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президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, киргизия, в мире