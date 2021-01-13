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На российско-монгольской границе вновь зафиксировали землетрясение
На российско-монгольской границе вновь зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали на границе России и Монголии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:48
2021-01-13T14:48
2021-01-13T14:48
землетрясение на границе россии и монголии
россия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
земля - риа наука
ангарск
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали на границе России и Монголии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземные толчки были зафиксированы в 14.10 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в 269 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Очаг залегал на глубине 30 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в 00.32 мск во вторник на границе России и Монголии. Эпицентр располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска Иркутской области. Очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в Иркутске интенсивностью до 5 баллов.
https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592711071.html
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землетрясение на границе россии и монголии, россия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), земля - риа наука, ангарск, иркутская область, монголия, землетрясение