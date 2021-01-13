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https://ria.ru/20210113/zemletryasenie-1592852079.html
В Туве после землетрясения в Монголии выявили повреждения на 51 объекте
В Туве после землетрясения в Монголии выявили повреждения на 51 объекте
Визуальное обследование зданий, жилых домов и других построек в районах Тувы, где ощущались толчки от землетрясения на севере Монголии, выявило повреждения на... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:06
2021-01-13T13:06
землетрясение на границе россии и монголии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
кызыл
монголия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 13 янв – РИА Новости. Визуальное обследование зданий, жилых домов и других построек в районах Тувы, где ощущались толчки от землетрясения на севере Монголии, выявило повреждения на 51 объекте, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее сообщалось, что во вторник землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на границе России и Монголии в 00.32 по московскому времени. По данным МЧС республики, до Тувы дошли незначительные афтершоки от землетрясения. Все объекты жизнеобеспечения в Туве после толчков работают в штатном режиме. Власти объявили в режим ЧС в Кызыле и пяти районах.Правительственная комиссия рекомендовала всем органам местного самоуправления в срочном порядке обследовать здания и сооружения объектов жизнеобеспечения, многоквартирных домов в республике на предмет повреждения конструкций и во избежание серьезных аварийных ситуаций."По результатам визуального обследования на территории города Ак-Довурак, Тоджинского, Пий-Хемского и Барун-Хемчикского кожуунов повреждений на объектах не обнаружено. На территориях восьми кожуунов обнаружены повреждения на 51 объекте, продолжается работа местных комиссий по актированию результатов", - говорится в сообщении.Кроме Тувы, толчки от землетрясения в Монголии ощущались в Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592699374.html
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землетрясение на границе россии и монголии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, кызыл, монголия, происшествия

В Туве после землетрясения в Монголии выявили повреждения на 51 объекте

13:06 13.01.2021
 
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Flickr / Matt Katzenberger
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 13 янв – РИА Новости. Визуальное обследование зданий, жилых домов и других построек в районах Тувы, где ощущались толчки от землетрясения на севере Монголии, выявило повреждения на 51 объекте, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее сообщалось, что во вторник землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на границе России и Монголии в 00.32 по московскому времени. По данным МЧС республики, до Тувы дошли незначительные афтершоки от землетрясения. Все объекты жизнеобеспечения в Туве после толчков работают в штатном режиме. Власти объявили в режим ЧС в Кызыле и пяти районах.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Ученый объяснила причину землетрясения в Монголии
Правительственная комиссия рекомендовала всем органам местного самоуправления в срочном порядке обследовать здания и сооружения объектов жизнеобеспечения, многоквартирных домов в республике на предмет повреждения конструкций и во избежание серьезных аварийных ситуаций.
"По результатам визуального обследования на территории города Ак-Довурак, Тоджинского, Пий-Хемского и Барун-Хемчикского кожуунов повреждений на объектах не обнаружено. На территориях восьми кожуунов обнаружены повреждения на 51 объекте, продолжается работа местных комиссий по актированию результатов", - говорится в сообщении.
Кроме Тувы, толчки от землетрясения в Монголии ощущались в Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области.
Жители Иркутска сняли на видео момент землетрясения - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
Вчера, 03:15
Жители Иркутска сняли момент землетрясения на видео
 
Землетрясение на границе России и МонголииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайКызылМонголияПроисшествия
 
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