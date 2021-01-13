https://ria.ru/20210113/zemletryasenie-1592852079.html

В Туве после землетрясения в Монголии выявили повреждения на 51 объекте

В Туве после землетрясения в Монголии выявили повреждения на 51 объекте

Визуальное обследование зданий, жилых домов и других построек в районах Тувы, где ощущались толчки от землетрясения на севере Монголии, выявило повреждения на... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T13:06

2021-01-13T13:06

2021-01-13T13:06

землетрясение на границе россии и монголии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

кызыл

монголия

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 13 янв – РИА Новости. Визуальное обследование зданий, жилых домов и других построек в районах Тувы, где ощущались толчки от землетрясения на севере Монголии, выявило повреждения на 51 объекте, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее сообщалось, что во вторник землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на границе России и Монголии в 00.32 по московскому времени. По данным МЧС республики, до Тувы дошли незначительные афтершоки от землетрясения. Все объекты жизнеобеспечения в Туве после толчков работают в штатном режиме. Власти объявили в режим ЧС в Кызыле и пяти районах.Правительственная комиссия рекомендовала всем органам местного самоуправления в срочном порядке обследовать здания и сооружения объектов жизнеобеспечения, многоквартирных домов в республике на предмет повреждения конструкций и во избежание серьезных аварийных ситуаций."По результатам визуального обследования на территории города Ак-Довурак, Тоджинского, Пий-Хемского и Барун-Хемчикского кожуунов повреждений на объектах не обнаружено. На территориях восьми кожуунов обнаружены повреждения на 51 объекте, продолжается работа местных комиссий по актированию результатов", - говорится в сообщении.Кроме Тувы, толчки от землетрясения в Монголии ощущались в Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592699374.html

https://ria.ru/20210112/zemletryasenie-1592659159.html

красноярский край

кызыл

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на границе россии и монголии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, кызыл, монголия, происшествия