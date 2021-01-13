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Во Владивостоке назначили нового заммэра после скандала со скамейками
Во Владивостоке назначили нового заммэра после скандала со скамейками
Новый замглавы администрации Владивостока назначен на место Сергея Русских, который осенью 2020 года был понижен в должности после установки в центре города... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T08:48
2021-01-13T08:48
дальний восток
олег кожемяко
владивосток
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Новый замглавы администрации Владивостока назначен на место Сергея Русских, который осенью 2020 года был понижен в должности после установки в центре города гранитных скамеек, напоминающих надгробия.Осенью прошлого года подрядная организация установила на центральной площади города 10 гранитных лавочек, вазоны и урны. Местные жители принесли к ним похоронные венки и гвоздики, также поставили табличку "Здравый смысл (1860-2020), помним, скорбим". В соцсетях активно обсуждали выбор гранита в качестве материала для скамеек и тот факт, что сидеть на них неблагоприятно для здоровья.Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о контрактной системе при закупке скамеек. Глава Приморья Олег Кожемяко призвал наказать, вплоть до увольнения, ответственных за установку этих скамеек и заявил о необходимости создания архитектурного совета в городе. Вскоре в связи с общественным резонансом лавочки с площади убрали, а заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских, который осуществлял общее руководство управлением транспорта и управлением дорог и благоустройства, был освобождён от должности и переведён на нижестоящую должность."С сегодняшнего дня, 13 января, в администрации Владивостока приступил к своим обязанностям новый заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев", - сообщает мэрия Владивостока.Зайцев окончил в 2001 году Хабаровский государственный технический университет по двум специальностям: автомобильные дороги и аэродромы и экономика и управление на предприятии. Работал на различных предприятиях на Дальнем Востоке, занимал должности от дорожного рабочего до руководителя различного уровня. Имеет ряд ведомственных наград, среди которых благодарность министра транспорта РФ.В декабре в мэрии сообщали, что гранитные скамейки после экспертизы вернули подрядчику, деньги на них остались в бюджете.
https://ria.ru/20210111/novovoronezh-1592562570.html
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дальний восток, олег кожемяко, владивосток, политика

Во Владивостоке назначили нового заммэра после скандала со скамейками

08:48 13.01.2021
 
© РИА Новости / Н. Назаров / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Н. Назаров
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Новый замглавы администрации Владивостока назначен на место Сергея Русских, который осенью 2020 года был понижен в должности после установки в центре города гранитных скамеек, напоминающих надгробия.
Осенью прошлого года подрядная организация установила на центральной площади города 10 гранитных лавочек, вазоны и урны. Местные жители принесли к ним похоронные венки и гвоздики, также поставили табличку "Здравый смысл (1860-2020), помним, скорбим". В соцсетях активно обсуждали выбор гранита в качестве материала для скамеек и тот факт, что сидеть на них неблагоприятно для здоровья.
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о контрактной системе при закупке скамеек. Глава Приморья Олег Кожемяко призвал наказать, вплоть до увольнения, ответственных за установку этих скамеек и заявил о необходимости создания архитектурного совета в городе. Вскоре в связи с общественным резонансом лавочки с площади убрали, а заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских, который осуществлял общее руководство управлением транспорта и управлением дорог и благоустройства, был освобождён от должности и переведён на нижестоящую должность.
"С сегодняшнего дня, 13 января, в администрации Владивостока приступил к своим обязанностям новый заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев", - сообщает мэрия Владивостока.
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Зайцев окончил в 2001 году Хабаровский государственный технический университет по двум специальностям: автомобильные дороги и аэродромы и экономика и управление на предприятии. Работал на различных предприятиях на Дальнем Востоке, занимал должности от дорожного рабочего до руководителя различного уровня. Имеет ряд ведомственных наград, среди которых благодарность министра транспорта РФ.
В декабре в мэрии сообщали, что гранитные скамейки после экспертизы вернули подрядчику, деньги на них остались в бюджете.
 
Дальний ВостокОлег КожемякоВладивостокПолитика
 
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