https://ria.ru/20210113/zalog-1592823649.html

Украинский газ на сто миллиардов рублей оказался в залоге в России

Украинский газ на сто миллиардов рублей оказался в залоге в России

Активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, включая природный газ расчетной стоимостью почти 100 миллиардов рублей, находятся в залоге у российской... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:20

2021-01-13T10:20

2021-01-13T10:50

вэб

дмитрий фирташ (предприниматель)

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155895/40/1558954078_1048:628:2846:1639_1920x0_80_0_0_267f986b52135636e3d3593e395f70cb.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, включая природный газ расчетной стоимостью почти 100 миллиардов рублей, находятся в залоге у российской некоммерческой организации "Фонд промышленных активов". Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 год.По данным агентства, активы заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий.Помимо акций, в залоге оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчетности оценили примерно в 98 миллиардов рублей.Госкорпорация ВЭБ.РФ создала некоммерческую организацию "Фонд промышленных активов" в 2016 году для реструктуризации проблемных активов. Позже его вывели за пределы группы ВЭБ.

https://ria.ru/20201231/kolomoyskiy-1591665877.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вэб, дмитрий фирташ (предприниматель), в мире, экономика