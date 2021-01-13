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Украинский газ на сто миллиардов рублей оказался в залоге в России
Украинский газ на сто миллиардов рублей оказался в залоге в России
Активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, включая природный газ расчетной стоимостью почти 100 миллиардов рублей, находятся в залоге у российской... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:20
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вэб
дмитрий фирташ (предприниматель)
в мире
экономика
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, включая природный газ расчетной стоимостью почти 100 миллиардов рублей, находятся в залоге у российской некоммерческой организации "Фонд промышленных активов". Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 год.По данным агентства, активы заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий.Помимо акций, в залоге оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчетности оценили примерно в 98 миллиардов рублей.Госкорпорация ВЭБ.РФ создала некоммерческую организацию "Фонд промышленных активов" в 2016 году для реструктуризации проблемных активов. Позже его вывели за пределы группы ВЭБ.
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вэб, дмитрий фирташ (предприниматель), в мире, экономика

Украинский газ на сто миллиардов рублей оказался в залоге в России

10:20 13.01.2021 (обновлено: 10:50 13.01.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, включая природный газ расчетной стоимостью почти 100 миллиардов рублей, находятся в залоге у российской некоммерческой организации "Фонд промышленных активов". Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 год.
По данным агентства, активы заявлены в качестве обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF. По условиям сделки фонд получил акции кипрских компаний, промышленных активов Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий.
Помимо акций, в залоге оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям Ostchem. Его стоимость в отчетности оценили примерно в 98 миллиардов рублей.
Госкорпорация ВЭБ.РФ создала некоммерческую организацию "Фонд промышленных активов" в 2016 году для реструктуризации проблемных активов. Позже его вывели за пределы группы ВЭБ.
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