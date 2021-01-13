https://ria.ru/20210113/zadymlenie-1592914712.html

Пациентов омской больницы эвакуировали из-за задымления

Пациентов омской больницы эвакуировали из-за задымления

Задымление произошло в терапевтическом отделении больницы в Омске, пациентов эвакуировали, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T18:40

2021-01-13T18:40

2021-01-13T18:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омск

происшествия

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ОМСК, 13 янв – РИА Новости. Задымление произошло в терапевтическом отделении больницы в Омске, пациентов эвакуировали, сообщили РИА Новости в минздраве региона."Задымление произошло в терапевтическом отделении медсанчасти №9 (МСЧ-9) на улице Пятая Кордная, это не ковидный стационар, пациенты и персонал эвакуировались, работает МЧС, там незначительное возгорание", - заявили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

https://ria.ru/20201219/astrakhan-1590074437.html

омск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, происшествия