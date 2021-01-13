Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/zadymlenie-1592914712.html
Пациентов омской больницы эвакуировали из-за задымления
Пациентов омской больницы эвакуировали из-за задымления
Задымление произошло в терапевтическом отделении больницы в Омске, пациентов эвакуировали, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T18:40
2021-01-13T18:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7c30ccc0a221fb818eb294624397c30f.jpg
ОМСК, 13 янв – РИА Новости. Задымление произошло в терапевтическом отделении больницы в Омске, пациентов эвакуировали, сообщили РИА Новости в минздраве региона."Задымление произошло в терапевтическом отделении медсанчасти №9 (МСЧ-9) на улице Пятая Кордная, это не ковидный стационар, пациенты и персонал эвакуировались, работает МЧС, там незначительное возгорание", - заявили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
https://ria.ru/20201219/astrakhan-1590074437.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_275:0:3004:2047_1920x0_80_0_0_2101ab648af62a3ecf724d913090dd6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, происшествия

Пациентов омской больницы эвакуировали из-за задымления

18:40 13.01.2021 (обновлено: 18:56 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ОМСК, 13 янв – РИА Новости. Задымление произошло в терапевтическом отделении больницы в Омске, пациентов эвакуировали, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Задымление произошло в терапевтическом отделении медсанчасти №9 (МСЧ-9) на улице Пятая Кордная, это не ковидный стационар, пациенты и персонал эвакуировались, работает МЧС, там незначительное возгорание", - заявили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Машина спасателей возле областной больницы имени Ничоги в Астраханской области, где произошел хлопок - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря 2020, 23:03
Названа причина хлопка в астраханской больнице
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОмскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
04:33Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным
Лента новостейМолния