https://ria.ru/20210113/zadymlenie-1592914712.html
Пациентов омской больницы эвакуировали из-за задымления
Пациентов омской больницы эвакуировали из-за задымления
Задымление произошло в терапевтическом отделении больницы в Омске, пациентов эвакуировали, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T18:40
2021-01-13T18:40
2021-01-13T18:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омск
происшествия
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ОМСК, 13 янв – РИА Новости. Задымление произошло в терапевтическом отделении больницы в Омске, пациентов эвакуировали, сообщили РИА Новости в минздраве региона."Задымление произошло в терапевтическом отделении медсанчасти №9 (МСЧ-9) на улице Пятая Кордная, это не ковидный стационар, пациенты и персонал эвакуировались, работает МЧС, там незначительное возгорание", - заявили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
https://ria.ru/20201219/astrakhan-1590074437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, происшествия