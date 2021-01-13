Преподавательницу из Архангельска будут судить за получение взяток
МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Следователи в Архангельской области направили в суд уголовное дело, утвержденное прокуратурой, в отношении преподавательницы филиала Северного федерального университета имени Ломоносова, которую обвиняют в получении взяток от студента за успешную сдачу экзаменов, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующей кафедрой истории, философии и права гуманитарного института филиала САФУ имени М.В. Ломоносова в городе Северодвинске Оксаны Чупровой", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что Чупрова с июня 2019 по январь 2020 года получила взятки в сумме свыше 50 тысяч рублей и подарочный сертификат одного из магазинов от студента заочной формы обучения за успешные сдачи экзаменов, защиту курсовой и выпускной квалификационной работ. Также, как полагают следователи, она внесла заведомо ложные сведения о проверке квалификационной работы студента в системе "Антиплагиат-вуз".
"Кроме того, обвиняемая за взятку в сумме 20 тысяч рублей издала заведомо подложный приказ о перезачете некоторых учебных дисциплин этим студентом. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Северодвинский городской суд", - отметили в ведомстве.
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