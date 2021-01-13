https://ria.ru/20210113/vzyatki-1592845898.html

Преподавательницу из Архангельска будут судить за получение взяток

Преподавательницу из Архангельска будут судить за получение взяток

Следователи в Архангельской области направили в суд уголовное дело, утвержденное прокуратурой, в отношении преподавательницы филиала Северного федерального... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:28

2021-01-13T12:28

2021-01-13T12:28

архангельская область

происшествия

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МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Следователи в Архангельской области направили в суд уголовное дело, утвержденное прокуратурой, в отношении преподавательницы филиала Северного федерального университета имени Ломоносова, которую обвиняют в получении взяток от студента за успешную сдачу экзаменов, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Следователи установили, что Чупрова с июня 2019 по январь 2020 года получила взятки в сумме свыше 50 тысяч рублей и подарочный сертификат одного из магазинов от студента заочной формы обучения за успешные сдачи экзаменов, защиту курсовой и выпускной квалификационной работ. Также, как полагают следователи, она внесла заведомо ложные сведения о проверке квалификационной работы студента в системе "Антиплагиат-вуз"."Кроме того, обвиняемая за взятку в сумме 20 тысяч рублей издала заведомо подложный приказ о перезачете некоторых учебных дисциплин этим студентом. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Северодвинский городской суд", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20201230/vzyatka-1591599523.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельская область, происшествия