Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/vzyatki-1592845898.html
Преподавательницу из Архангельска будут судить за получение взяток
Преподавательницу из Архангельска будут судить за получение взяток
Следователи в Архангельской области направили в суд уголовное дело, утвержденное прокуратурой, в отношении преподавательницы филиала Северного федерального... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:28
2021-01-13T12:28
архангельская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Следователи в Архангельской области направили в суд уголовное дело, утвержденное прокуратурой, в отношении преподавательницы филиала Северного федерального университета имени Ломоносова, которую обвиняют в получении взяток от студента за успешную сдачу экзаменов, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Следователи установили, что Чупрова с июня 2019 по январь 2020 года получила взятки в сумме свыше 50 тысяч рублей и подарочный сертификат одного из магазинов от студента заочной формы обучения за успешные сдачи экзаменов, защиту курсовой и выпускной квалификационной работ. Также, как полагают следователи, она внесла заведомо ложные сведения о проверке квалификационной работы студента в системе "Антиплагиат-вуз"."Кроме того, обвиняемая за взятку в сумме 20 тысяч рублей издала заведомо подложный приказ о перезачете некоторых учебных дисциплин этим студентом. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Северодвинский городской суд", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20201230/vzyatka-1591599523.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
архангельская область, происшествия

Преподавательницу из Архангельска будут судить за получение взяток

12:28 13.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Следователи в Архангельской области направили в суд уголовное дело, утвержденное прокуратурой, в отношении преподавательницы филиала Северного федерального университета имени Ломоносова, которую обвиняют в получении взяток от студента за успешную сдачу экзаменов, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующей кафедрой истории, философии и права гуманитарного института филиала САФУ имени М.В. Ломоносова в городе Северодвинске Оксаны Чупровой", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что Чупрова с июня 2019 по январь 2020 года получила взятки в сумме свыше 50 тысяч рублей и подарочный сертификат одного из магазинов от студента заочной формы обучения за успешные сдачи экзаменов, защиту курсовой и выпускной квалификационной работ. Также, как полагают следователи, она внесла заведомо ложные сведения о проверке квалификационной работы студента в системе "Антиплагиат-вуз".
"Кроме того, обвиняемая за взятку в сумме 20 тысяч рублей издала заведомо подложный приказ о перезачете некоторых учебных дисциплин этим студентом. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Северодвинский городской суд", - отметили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 15:41
В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
 
Архангельская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52Назван утренний симптом, предупреждающий о риске диабета
15:47Эксперты рассказали, как на праздниках туристы отдыхали в Москве
15:47Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет
15:46В Раде признали, что России не о чем говорить с Украиной
15:43Диетолог назвала простые правила для похудения
15:41Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях
15:36Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
15:35В Турции закрываются спа-центры и бассейны
15:35Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Лента новостейМолния