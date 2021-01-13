https://ria.ru/20210113/vzyatka-1592903462.html

СК завел дело против двух волгоградских чиновников

СК завел дело против двух волгоградских чиновников

Руководителей управлений Росимущества и службы судебных приставов по Волгоградской области подозревают во взяточничестве, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T17:37

2021-01-13T17:37

2021-01-13T17:47

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 13 янв – РИА Новости. Руководителей управлений Росимущества и службы судебных приставов по Волгоградской области подозревают во взяточничестве, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по региону Наталия Рудник."По результатам оперативно-розыскной деятельности региональных управлений ФСБ России и главка МВД следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении главного судебного пристава региона, а также руководителя территориального управления Росимущества", - сообщила Рудник.По ее словам, они подозреваются в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения. По данным СК, подозреваемые еще не задержаны.

https://ria.ru/20201211/moshennichestvo-1588702941.html

россия

волгоградская область

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2021

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), волгоградская область, происшествия