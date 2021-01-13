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Жапаров назвал президентские выборы в Киргизии прозрачными и честными
Жапаров назвал президентские выборы в Киргизии прозрачными и честными
Президентские выборы в Киргизии прошли прозрачно и честно, парламентские должны пройти так же, заявил победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров в... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T09:08
2021-01-13T09:08
президентские выборы в киргизии — 2021
садыр жапаров
киргизия
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президентские выборы в Киргизии прошли прозрачно и честно, парламентские должны пройти так же, заявил победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров в эфире телеканала "Россия 24"."Президентские выборы прошли очень прозрачно и честно, вы это заметили, наверное. И мы собираемся парламентские выборы тоже, чтобы прошли честно и по закону, без административного давления или подкупов, мы это можем обеспечить. А когда ты используешь административные ресурсы или организуешь подкупы – тогда начинается недовольство и народные волнения. Мы это три раза увидели: за 30 лет народ три раза совершил революцию. В дальнейшем мы не должны допустить этого, поэтому я обещаю провести честные и прозрачные, чистые выборы", - сказал Жапаров.По его словам, в ближайшее время будет принята новая конституция Киргизии. "В соответствии с новой конституцией будут приняты новые законы, потом будут парламентские выборы. Примерно до 1 июня мы должны закончить политические процессы, потому что мы уже приняли закон в прошлом году, чтобы закончить все политические процессы до 1 июня – без митингов, без недовольств", - отметил он.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. На выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение двух-трех дней.
https://ria.ru/20210113/kirgiziya-1592812788.html
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президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, киргизия, в мире

Жапаров назвал президентские выборы в Киргизии прозрачными и честными

09:08 13.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров голосует на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров голосует на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президентские выборы в Киргизии прошли прозрачно и честно, парламентские должны пройти так же, заявил победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров в эфире телеканала "Россия 24".
"Президентские выборы прошли очень прозрачно и честно, вы это заметили, наверное. И мы собираемся парламентские выборы тоже, чтобы прошли честно и по закону, без административного давления или подкупов, мы это можем обеспечить. А когда ты используешь административные ресурсы или организуешь подкупы – тогда начинается недовольство и народные волнения. Мы это три раза увидели: за 30 лет народ три раза совершил революцию. В дальнейшем мы не должны допустить этого, поэтому я обещаю провести честные и прозрачные, чистые выборы", - сказал Жапаров.
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступает на митинге своих сторонников в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
08:39
Жапаров назвал Россию стратегическим партнером Киргизии
По его словам, в ближайшее время будет принята новая конституция Киргизии. "В соответствии с новой конституцией будут приняты новые законы, потом будут парламентские выборы. Примерно до 1 июня мы должны закончить политические процессы, потому что мы уже приняли закон в прошлом году, чтобы закончить все политические процессы до 1 июня – без митингов, без недовольств", - отметил он.
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. На выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение двух-трех дней.
Итоги президентских выборов в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 10:06Инфографика
Итоги президентских выборов в Киргизии
 
Президентские выборы в Киргизии — 2021Садыр ЖапаровКиргизияВ мире
 
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