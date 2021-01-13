https://ria.ru/20210113/vybory-1592814787.html

Жапаров назвал президентские выборы в Киргизии прозрачными и честными

Жапаров назвал президентские выборы в Киргизии прозрачными и честными

Президентские выборы в Киргизии прошли прозрачно и честно, парламентские должны пройти так же, заявил победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров в... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T09:08

2021-01-13T09:08

2021-01-13T09:08

президентские выборы в киргизии — 2021

садыр жапаров

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592441655_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_b3d6218048a8b78a3d666b21419ef9d9.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президентские выборы в Киргизии прошли прозрачно и честно, парламентские должны пройти так же, заявил победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров в эфире телеканала "Россия 24"."Президентские выборы прошли очень прозрачно и честно, вы это заметили, наверное. И мы собираемся парламентские выборы тоже, чтобы прошли честно и по закону, без административного давления или подкупов, мы это можем обеспечить. А когда ты используешь административные ресурсы или организуешь подкупы – тогда начинается недовольство и народные волнения. Мы это три раза увидели: за 30 лет народ три раза совершил революцию. В дальнейшем мы не должны допустить этого, поэтому я обещаю провести честные и прозрачные, чистые выборы", - сказал Жапаров.По его словам, в ближайшее время будет принята новая конституция Киргизии. "В соответствии с новой конституцией будут приняты новые законы, потом будут парламентские выборы. Примерно до 1 июня мы должны закончить политические процессы, потому что мы уже приняли закон в прошлом году, чтобы закончить все политические процессы до 1 июня – без митингов, без недовольств", - отметил он.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. На выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Как сообщили в ЦИК, официальные итоги выборов и референдума по закону должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования - после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше - в течение двух-трех дней.

https://ria.ru/20210113/kirgiziya-1592812788.html

https://ria.ru/20210111/vybory-1592506471.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, киргизия, в мире