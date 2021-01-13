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ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по COVID-19
ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по COVID-19
Всемирная организация здравоохранения в четверг обсудит ситуацию в мире с COVID-19 на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ, говорится в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T23:30
2021-01-13T23:30
2021-01-13T23:30
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ЖЕНЕВА, 13 янв - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения в четверг обсудит ситуацию в мире с COVID-19 на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ, говорится в заявлении пресс-службы организации.Как отмечается, нынешнее заседание уже шестое по счету с 22 января 2020 года. По его итогам чрезвычайный комитет представит гендиректору ВОЗ и странам-членам свои рекомендации по урегулированию ситуации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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