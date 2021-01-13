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https://ria.ru/20210113/voz-1592944709.html
ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по COVID-19
ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по COVID-19
Всемирная организация здравоохранения в четверг обсудит ситуацию в мире с COVID-19 на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ, говорится в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T23:30
2021-01-13T23:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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ЖЕНЕВА, 13 янв - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения в четверг обсудит ситуацию в мире с COVID-19 на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ, говорится в заявлении пресс-службы организации.Как отмечается, нынешнее заседание уже шестое по счету с 22 января 2020 года. По его итогам чрезвычайный комитет представит гендиректору ВОЗ и странам-членам свои рекомендации по урегулированию ситуации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по COVID-19

23:30 13.01.2021
 
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 13 янв - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения в четверг обсудит ситуацию в мире с COVID-19 на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ, говорится в заявлении пресс-службы организации.
Как отмечается, нынешнее заседание уже шестое по счету с 22 января 2020 года. По его итогам чрезвычайный комитет представит гендиректору ВОЗ и странам-членам свои рекомендации по урегулированию ситуации.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 16:07Распространение коронавируса
Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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