https://ria.ru/20210113/volki-1592916225.html

Ученым впервые удалось расшифровать ДНК древних ужасных волков

Ученым впервые удалось расшифровать ДНК древних ужасных волков

Ученым впервые удалось секвенировать древнюю ДНК пяти ужасных волков (Canis dirus). Оказалось, что они отделились от других видов рода волков почти шесть... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:00

2021-01-13T19:00

2021-01-13T19:27

наука

палеонтология

волки

биология

сша

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ученым впервые удалось секвенировать древнюю ДНК пяти ужасных волков (Canis dirus). Оказалось, что они отделились от других видов рода волков почти шесть миллионов лет назад и приходятся лишь дальними родственниками современным серым волкам. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Ужасные волки, получившие известность благодаря телешоу "Игра престолов", обитали в плейстоцене в Северной Америке и вымерли примерно 13 тысяч лет назад. Они были больше современных волков и охотились на крупных млекопитающих, таких как бизоны.Морфологическое сходство с современными серыми волками сначала привело ученых к мысли, что эти два вида близкородственные, но анализ ДНК показал, что на самом деле ужасные и серые волки были настолько дальними родственниками, что не могли давать смешанное потомство.Биологи из девяти стран проанализированы геномы пяти окаменелостей ужасных волков возрастом более 50 тысяч лет, найденные в штатах Вайоминг, Айдахо, Огайо и Теннесси. Исследование проводилось Даремским университетом в Великобритании вместе с учеными из Оксфордского университета, Университета Людвига-Максимилиана в Германии, Университета Аделаиды в Австралии и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в США.Генетический анализ показал, что в отличие от многих видов псовых, которые неоднократно мигрировали между Северной Америкой и Евразией, ужасные волки эволюционировали исключительно в Северной Америке в течение миллионов лет.Ученые не нашли признаков их скрещивания с койотами или серыми волками — видами, которые существовали в Северной Америке параллельно на протяжении как минимум десяти тысяч лет. И, в отличие от этих двух более молодых видов, они так и не смогли приспособиться к изменяющимся условиям в конце ледникового периода, и вымерли."С помощью этого первого анализа древней ДНК ужасных волков мы показали, что их родство с серыми волками на самом деле намного сложнее, чем мы думали раньше, — приводятся в пресс-релизе Даремского университета слова первого автора статьи Анджелы Перри (Angela Perri) с факультета археологии. — Мы обнаружили, что ужасные волки представляют собой ветвь, которая отделилась от других псовых миллионы лет назад и являются представителями ныне вымершего рода"."Далее мы узнали, что ужасный волк никогда не скрещивался с серым волком, — продолжает еще один автор исследования доктор Элис Мутон (Alice Mouton) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. — Остальные псовые — серые волки, африканские волки, собаки, койоты и шакалы — могут скрещиваться между собой и делают это. Скорее всего, ужасные волки отделились от серых волков более пяти миллионов лет назад, и удивительно, что это расхождение произошло так рано. Это открытие подчеркивает, насколько особенным и уникальным был ужасный волк"."Основываясь на анатомическом сходстве между серыми волками и ужасными волками, мы предполагали ранее, что они связаны между собой как люди и неандертальцы. Но наши генетические результаты показывают, что эти два вида — более дальние родственники, такие, например, как люди и шимпанзе", — добавляет Кирен Митчелл (Kieren Mitchell) из Университета Аделаиды, также принимавшая участие в исследовании.Авторы считают, что ужасных волков следует отнести к совершенно другому роду — Aenocyon dirus — как это впервые предложил палеонтолог Джон Кэмпбелл Мерриам более ста лет назад.

https://ria.ru/20201228/dilofozavr-1591228093.html

https://ria.ru/20201229/neandertaltsy-1591234367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палеонтология, волки, биология, сша