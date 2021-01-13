Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/velosiped-1592931124.html
В Кирове Дед Мороз украл велосипед
В Кирове Дед Мороз украл велосипед
Мужчина в костюме Деда Мороза в первый день Нового года украл велосипед из подъезда дома в Кирове, его ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T20:25
2021-01-13T20:28
дед мороз
кировская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156271/08/1562710851_0:34:3007:1725_1920x0_80_0_0_198bd386211e86349f40739aa1657a8e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Мужчина в костюме Деда Мороза в первый день Нового года украл велосипед из подъезда дома в Кирове, его ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Кировской области.Ранее в соцсети "ВКонтакте" была опубликована запись с камер видеонаблюдения, которая зафиксировала, как мужчина в образе Деда Мороза заходит в подъезд, а затем выходит из него, но уже с велосипедом. Спускаясь по лестнице, он поскользнулся и упал, но потом поднялся и скрылся вместе с велосипедом."Действительно, зарегистрирована кража, которая произошла 1 января на территории города Кирова. Человек в костюме Деда Мороза украл велосипед, который стоял в подъезде. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению подозреваемого", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что видео с "новогодним преступником" появилось на Youtube, его разместила фирма, которая оказывает услуги по установке видеокамер.
https://ria.ru/20201231/dtp-1591738065.html
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156271/08/1562710851_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_4b2888357ee53924d6541cf5e232c36f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дед мороз, кировская область, происшествия

В Кирове Дед Мороз украл велосипед

20:25 13.01.2021 (обновлено: 20:28 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Николай ХижнякСотрудник полиции во время праздничного шествия Дедов Морозов
Сотрудник полиции во время праздничного шествия Дедов Морозов - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Мужчина в костюме Деда Мороза в первый день Нового года украл велосипед из подъезда дома в Кирове, его ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Кировской области.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" была опубликована запись с камер видеонаблюдения, которая зафиксировала, как мужчина в образе Деда Мороза заходит в подъезд, а затем выходит из него, но уже с велосипедом. Спускаясь по лестнице, он поскользнулся и упал, но потом поднялся и скрылся вместе с велосипедом.
"Действительно, зарегистрирована кража, которая произошла 1 января на территории города Кирова. Человек в костюме Деда Мороза украл велосипед, который стоял в подъезде. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению подозреваемого", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что видео с "новогодним преступником" появилось на Youtube, его разместила фирма, которая оказывает услуги по установке видеокамер.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 21:42
В Сургуте Дед Мороз разбился в ДТП
 
Дед МорозКировская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
04:33Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным
Лента новостейМолния