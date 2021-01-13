https://ria.ru/20210113/velosiped-1592931124.html

В Кирове Дед Мороз украл велосипед

В Кирове Дед Мороз украл велосипед

Мужчина в костюме Деда Мороза в первый день Нового года украл велосипед из подъезда дома в Кирове, его ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T20:25

2021-01-13T20:25

2021-01-13T20:28

дед мороз

кировская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Мужчина в костюме Деда Мороза в первый день Нового года украл велосипед из подъезда дома в Кирове, его ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Кировской области.Ранее в соцсети "ВКонтакте" была опубликована запись с камер видеонаблюдения, которая зафиксировала, как мужчина в образе Деда Мороза заходит в подъезд, а затем выходит из него, но уже с велосипедом. Спускаясь по лестнице, он поскользнулся и упал, но потом поднялся и скрылся вместе с велосипедом."Действительно, зарегистрирована кража, которая произошла 1 января на территории города Кирова. Человек в костюме Деда Мороза украл велосипед, который стоял в подъезде. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению подозреваемого", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что видео с "новогодним преступником" появилось на Youtube, его разместила фирма, которая оказывает услуги по установке видеокамер.

https://ria.ru/20201231/dtp-1591738065.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дед мороз, кировская область, происшествия