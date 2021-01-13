https://ria.ru/20210113/velosiped-1592931124.html
В Кирове Дед Мороз украл велосипед
В Кирове Дед Мороз украл велосипед
Мужчина в костюме Деда Мороза в первый день Нового года украл велосипед из подъезда дома в Кирове, его ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T20:25
2021-01-13T20:25
2021-01-13T20:28
дед мороз
кировская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156271/08/1562710851_0:34:3007:1725_1920x0_80_0_0_198bd386211e86349f40739aa1657a8e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Мужчина в костюме Деда Мороза в первый день Нового года украл велосипед из подъезда дома в Кирове, его ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Кировской области.Ранее в соцсети "ВКонтакте" была опубликована запись с камер видеонаблюдения, которая зафиксировала, как мужчина в образе Деда Мороза заходит в подъезд, а затем выходит из него, но уже с велосипедом. Спускаясь по лестнице, он поскользнулся и упал, но потом поднялся и скрылся вместе с велосипедом."Действительно, зарегистрирована кража, которая произошла 1 января на территории города Кирова. Человек в костюме Деда Мороза украл велосипед, который стоял в подъезде. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению подозреваемого", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что видео с "новогодним преступником" появилось на Youtube, его разместила фирма, которая оказывает услуги по установке видеокамер.
https://ria.ru/20201231/dtp-1591738065.html
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156271/08/1562710851_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_4b2888357ee53924d6541cf5e232c36f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дед мороз, кировская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости.
Мужчина в костюме Деда Мороза
в первый день Нового года украл велосипед из подъезда дома в Кирове, его ищет полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Кировской области
.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" была опубликована запись с камер видеонаблюдения, которая зафиксировала, как мужчина в образе Деда Мороза заходит в подъезд, а затем выходит из него, но уже с велосипедом. Спускаясь по лестнице, он поскользнулся и упал, но потом поднялся и скрылся вместе с велосипедом.
"Действительно, зарегистрирована кража, которая произошла 1 января на территории города Кирова. Человек в костюме Деда Мороза украл велосипед, который стоял в подъезде. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению подозреваемого", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что видео с "новогодним преступником" появилось на Youtube, его разместила фирма, которая оказывает услуги по установке видеокамер.