https://ria.ru/20210113/vellington-1592834631.html

В Новой Зеландии задержали мужчину с топором, разбившего двери парламента

В Новой Зеландии задержали мужчину с топором, разбившего двери парламента

Полиция Новой Зеландии задержала мужчину, пришедшего к зданию парламента с топором и разбившего стеклянные двери в здание, сообщает издание New Zealand Herald. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T11:22

2021-01-13T11:22

2021-01-13T11:22

новая зеландия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Полиция Новой Зеландии задержала мужчину, пришедшего к зданию парламента с топором и разбившего стеклянные двери в здание, сообщает издание New Zealand Herald.Полиция прибыла к зданию парламента в Веллингтоне в 5.25 (15.25 мск) после того, как на улице заметили мужчину с топором. На фотографиях с места инцидента видно, что мужчина разбил стекло на двух центральных дверях в парламент, на других заметны следы ударов."Мужчина повредил стеклянные панели, но не пытался проникнуть в здание", - сообщили в полиции.Как сообщает издание, 31-летнему мужчине были предъявлены обвинения в умышленном нанесении ущерба и владении оружием.Мужчина предстал перед судом в Веллингтоне в среду. После заседания судья сообщил представителям прессы, что мужчину перевели в "безопасное учреждение" до конца января. По словам судьи, во время слушания обвиняемый выступил с заявлениями, которые подтвердили общую обеспокоенность по поводу его психического здоровья. Однако мужчина не делал каких-либо политических заявлений и не упоминал инцидент с нападением на здание Конгресса в США.На данный момент в парламенте Новой Зеландии не заседают законодатели - у них период летних каникул.

https://ria.ru/20201210/kriminal-1588539162.html

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