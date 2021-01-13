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В Новой Зеландии задержали мужчину с топором, разбившего двери парламента
В Новой Зеландии задержали мужчину с топором, разбившего двери парламента
Полиция Новой Зеландии задержала мужчину, пришедшего к зданию парламента с топором и разбившего стеклянные двери в здание, сообщает издание New Zealand Herald. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:22
2021-01-13T11:22
новая зеландия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Полиция Новой Зеландии задержала мужчину, пришедшего к зданию парламента с топором и разбившего стеклянные двери в здание, сообщает издание New Zealand Herald.Полиция прибыла к зданию парламента в Веллингтоне в 5.25 (15.25 мск) после того, как на улице заметили мужчину с топором. На фотографиях с места инцидента видно, что мужчина разбил стекло на двух центральных дверях в парламент, на других заметны следы ударов."Мужчина повредил стеклянные панели, но не пытался проникнуть в здание", - сообщили в полиции.Как сообщает издание, 31-летнему мужчине были предъявлены обвинения в умышленном нанесении ущерба и владении оружием.Мужчина предстал перед судом в Веллингтоне в среду. После заседания судья сообщил представителям прессы, что мужчину перевели в "безопасное учреждение" до конца января. По словам судьи, во время слушания обвиняемый выступил с заявлениями, которые подтвердили общую обеспокоенность по поводу его психического здоровья. Однако мужчина не делал каких-либо политических заявлений и не упоминал инцидент с нападением на здание Конгресса в США.На данный момент в парламенте Новой Зеландии не заседают законодатели - у них период летних каникул.
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новая зеландия, в мире

В Новой Зеландии задержали мужчину с топором, разбившего двери парламента

11:22 13.01.2021
 
© Stephen WitherdenПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Stephen Witherden
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Полиция Новой Зеландии задержала мужчину, пришедшего к зданию парламента с топором и разбившего стеклянные двери в здание, сообщает издание New Zealand Herald.
Полиция прибыла к зданию парламента в Веллингтоне в 5.25 (15.25 мск) после того, как на улице заметили мужчину с топором. На фотографиях с места инцидента видно, что мужчина разбил стекло на двух центральных дверях в парламент, на других заметны следы ударов.
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"Мужчина повредил стеклянные панели, но не пытался проникнуть в здание", - сообщили в полиции.
Как сообщает издание, 31-летнему мужчине были предъявлены обвинения в умышленном нанесении ущерба и владении оружием.
Мужчина предстал перед судом в Веллингтоне в среду. После заседания судья сообщил представителям прессы, что мужчину перевели в "безопасное учреждение" до конца января. По словам судьи, во время слушания обвиняемый выступил с заявлениями, которые подтвердили общую обеспокоенность по поводу его психического здоровья. Однако мужчина не делал каких-либо политических заявлений и не упоминал инцидент с нападением на здание Конгресса в США.
На данный момент в парламенте Новой Зеландии не заседают законодатели - у них период летних каникул.
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