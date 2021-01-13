https://ria.ru/20210113/vellington-1592834631.html
В Новой Зеландии задержали мужчину с топором, разбившего двери парламента
В Новой Зеландии задержали мужчину с топором, разбившего двери парламента
Полиция Новой Зеландии задержала мужчину, пришедшего к зданию парламента с топором и разбившего стеклянные двери в здание, сообщает издание New Zealand Herald. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T11:22
2021-01-13T11:22
2021-01-13T11:22
новая зеландия
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Полиция Новой Зеландии задержала мужчину, пришедшего к зданию парламента с топором и разбившего стеклянные двери в здание, сообщает издание New Zealand Herald.Полиция прибыла к зданию парламента в Веллингтоне в 5.25 (15.25 мск) после того, как на улице заметили мужчину с топором. На фотографиях с места инцидента видно, что мужчина разбил стекло на двух центральных дверях в парламент, на других заметны следы ударов."Мужчина повредил стеклянные панели, но не пытался проникнуть в здание", - сообщили в полиции.Как сообщает издание, 31-летнему мужчине были предъявлены обвинения в умышленном нанесении ущерба и владении оружием.Мужчина предстал перед судом в Веллингтоне в среду. После заседания судья сообщил представителям прессы, что мужчину перевели в "безопасное учреждение" до конца января. По словам судьи, во время слушания обвиняемый выступил с заявлениями, которые подтвердили общую обеспокоенность по поводу его психического здоровья. Однако мужчина не делал каких-либо политических заявлений и не упоминал инцидент с нападением на здание Конгресса в США.На данный момент в парламенте Новой Зеландии не заседают законодатели - у них период летних каникул.
https://ria.ru/20201210/kriminal-1588539162.html
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новая зеландия, в мире
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Полиция Новой Зеландии
задержала мужчину, пришедшего к зданию парламента с топором и разбившего стеклянные двери в здание, сообщает издание New Zealand Herald
.
Полиция прибыла к зданию парламента в Веллингтоне в 5.25 (15.25 мск) после того, как на улице заметили мужчину с топором. На фотографиях с места инцидента видно, что мужчина разбил стекло на двух центральных дверях в парламент, на других заметны следы ударов.
"Мужчина повредил стеклянные панели, но не пытался проникнуть в здание", - сообщили в полиции.
Как сообщает издание, 31-летнему мужчине были предъявлены обвинения в умышленном нанесении ущерба и владении оружием.
Мужчина предстал перед судом в Веллингтоне в среду. После заседания судья сообщил представителям прессы, что мужчину перевели в "безопасное учреждение" до конца января. По словам судьи, во время слушания обвиняемый выступил с заявлениями, которые подтвердили общую обеспокоенность по поводу его психического здоровья. Однако мужчина не делал каких-либо политических заявлений и не упоминал инцидент с нападением на здание Конгресса в США
.
На данный момент в парламенте Новой Зеландии не заседают законодатели - у них период летних каникул.