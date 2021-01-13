https://ria.ru/20210113/vashington-1592816572.html

В Вашингтон продолжают прибывать бойцы национальной гвардии

В Вашингтон продолжают прибывать бойцы национальной гвардии

Публичного доступа на территорию Капитолия во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена не будет, власти Вашингтона готовятся к церемонии,... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T09:19

2021-01-13T09:19

2021-01-13T09:19

выборы президента сша — 2020

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Публичного доступа на территорию Капитолия во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена не будет, власти Вашингтона готовятся к церемонии, информируя о перекрытии дорог, в американскую столицу продолжают прибывать бойцы национальной гвардии.Национальная аллея, пролегающая между Капитолием и монументом Вашингтона, перекрыта за два километра до здания конгресса, передает корреспондент РИА Новости. Окружающие Капитолий здания, включая Верховный суд США, обнесены забором разной величины, возле каждого строения дежурят десятки бойцов национальной гвардии.Они охраняют территории, доступ на которые ранее привлекал туристов, но теперь, обнесенные забором, они доступны только для охранников порядка. За ограждением, например, оказалась и библиотека конгресса. На Constitution Avenue, прилегающей к Капитолию, - десятки патрульных автомобилей полиции. Рабочие на грузовике с подъемным механизмом, добавляют еще одну метровую секцию к забору вокруг здания конгресса.Трампизм беспокоит мэра ВашингтонаМэр Вашингтона Муриал Баузер рассказала в интервью CNN, что предстоящие до инаугурации восемь дней вызывают ее беспокойство. Но еще сильнее волнует Баузер, что даже после инаугурации Байдена идеология действующего главы государства Дональда Трампа будет циркулировать в обществе. "Трампизм не умрет 20 января", - высказала обеспокоенность Баузер.Мэр Вашингтона пообещала, что реагирование на инаугурацию на федеральном уровне беспрецедентно. "Секретная служба контролирует, чтобы все прошло гладко", - сказала она.Баузер сообщила, что в городе уже находится около 6 тысяч бойцов национальной гвардии. "Из некоторых штатов пришлют дополнительные силы, чтобы обеспечивать безопасность федеральной собственности", - добавила она.На вопрос о том, будут ли военнослужащие вооружены, Баузер сказала: "Тактика дислоцирования будет зависеть от Секретной службы США и армии, эти бойцы должны быть готовы к ответу на любые инциденты".Четырехзвездные казармыИсполняющая обязанности начальника полиции вашингтонского Капитолия Йогананда Питтман в распространенном заявлении указала, что публичного доступа на прилегающую к Капитолию территорию не будет, а само мероприятие пройдет по расписанию.Прилегающие к Капитолию улицы готовят к перекрытию, предупреждение об этом рассылают полицейским: "В связи с закрытием комплекса Капитолия закрытие прилегающих дорог действует до дальнейшего распоряжения".Несколько кварталов, прилегающих к Белому дому, были перекрыты и днем во вторник. В деловой части города даже небольшое ограничение на движение привело к тому, что узкая улица встала в двухкилометровую пробку.Присутствие военных в относительно небольшом Вашингтоне к вечеру вторника становится заметным. Бойцов расселяют в гостиницы в деловой части города. Возле зданий с вывеской "отель", будь то Hilton, Marriot или Hyatt концентрируются группы военных.

https://ria.ru/20210113/tramp-1592808511.html

https://ria.ru/20210112/ssha-1592680610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире