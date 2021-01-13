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Задержанных в Южном Судане россиян отпустили на свободу
Задержанных в Южном Судане россиян отпустили на свободу
Задержанных в Южном Судане россиян отпустили, сообщила журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T18:24
2021-01-13T19:14
россия
петр верзилов
илья варламов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
южный судан
в мире
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Задержанных в Южном Судане россиян отпустили, сообщила журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.Ранее блогер Илья Варламов рассказал, что его вместе с женой, основателем портала "Медиазона" Петром Верзиловым, директором Европейской гимназии Иваном Боганцевым и их знакомым Вадимом Гинзбургом задержали в аэропорту Капоэты. По его словам, местные сотрудники правоохранительных органов обыскали багаж и нашли пульт от дрона. "Дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета", — отметил Варламов, добавив, что силовики отвезли всю группу в отделение и пытались отнять телефоны. Однако россиянам удалось остаться на связи и обратиться за помощью в посольство.
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россия, петр верзилов, илья варламов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), южный судан, в мире

Задержанных в Южном Судане россиян отпустили на свободу

18:24 13.01.2021 (обновлено: 19:14 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБлогер Илья Варламов
Блогер Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Задержанных в Южном Судане россиян отпустили, сообщила журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана", — добавила она.
Ранее блогер Илья Варламов рассказал, что его вместе с женой, основателем портала "Медиазона" Петром Верзиловым, директором Европейской гимназии Иваном Боганцевым и их знакомым Вадимом Гинзбургом задержали в аэропорту Капоэты. По его словам, местные сотрудники правоохранительных органов обыскали багаж и нашли пульт от дрона.
"Дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета", — отметил Варламов, добавив, что силовики отвезли всю группу в отделение и пытались отнять телефоны.
Однако россиянам удалось остаться на связи и обратиться за помощью в посольство.
Блогер Илья Варламов. Архив - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 15:47Сказано в эфире
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РоссияПетр ВерзиловИлья ВарламовМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Южный СуданВ мире
 
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