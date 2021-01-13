https://ria.ru/20210113/varlamov-1592912128.html

Задержанных в Южном Судане россиян отпустили на свободу

Задержанных в Южном Судане россиян отпустили на свободу

Задержанных в Южном Судане россиян отпустили, сообщила журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T18:24

2021-01-13T18:24

2021-01-13T19:14

россия

петр верзилов

илья варламов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

южный судан

в мире

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Задержанных в Южном Судане россиян отпустили, сообщила журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.Ранее блогер Илья Варламов рассказал, что его вместе с женой, основателем портала "Медиазона" Петром Верзиловым, директором Европейской гимназии Иваном Боганцевым и их знакомым Вадимом Гинзбургом задержали в аэропорту Капоэты. По его словам, местные сотрудники правоохранительных органов обыскали багаж и нашли пульт от дрона. "Дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета", — отметил Варламов, добавив, что силовики отвезли всю группу в отделение и пытались отнять телефоны. Однако россиянам удалось остаться на связи и обратиться за помощью в посольство.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/varlamov-1592883654.html

россия

южный судан

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2021

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россия, петр верзилов, илья варламов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), южный судан, в мире