https://ria.ru/20210113/varlamov-1592867247.html
Задержанный в Южном Судане Варламов попросил помощи у посольства в Уганде
Задержанный в Южном Судане Варламов попросил помощи у посольства в Уганде
Посольство РФ в Уганде получило запрос от блогера Ильи Варламова в связи с его задержанием в Южном Судане, сообщил РИА Новости в среду представитель дипмиссии. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:31
2021-01-13T14:31
2021-01-13T14:42
илья варламов
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КАИР, 13 янв – РИА Новости. Посольство РФ в Уганде получило запрос от блогера Ильи Варламова в связи с его задержанием в Южном Судане, сообщил РИА Новости в среду представитель дипмиссии.Ранее блогер Илья Варламов сообщил, что его вместе с женой, основателем "Медиазоны" Петром Верзилов и двумя их спутниками задержали в Южном Судане в городе Капоэта."На данный момент выясняем обстоятельства произошедшего. Можем подтвердить, что к нам обратились за консульской помощью", - сказал собеседник агентства.Посольство РФ в Южном Судане отсутствует, в связи с чем вопрос курирует дипмиссия в Уганде.
https://ria.ru/20201230/reyting-1591557379.html
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илья варламов, уганда, южный судан, в мире