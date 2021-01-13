Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210113/varlamov-1592867247.html
Задержанный в Южном Судане Варламов попросил помощи у посольства в Уганде
Задержанный в Южном Судане Варламов попросил помощи у посольства в Уганде
Посольство РФ в Уганде получило запрос от блогера Ильи Варламова в связи с его задержанием в Южном Судане, сообщил РИА Новости в среду представитель дипмиссии. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:31
2021-01-13T14:42
илья варламов
уганда
южный судан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592861716_0:276:2997:1961_1920x0_80_0_0_8f4f879e4881bd8976cb28ebc3a26938.jpg
КАИР, 13 янв – РИА Новости. Посольство РФ в Уганде получило запрос от блогера Ильи Варламова в связи с его задержанием в Южном Судане, сообщил РИА Новости в среду представитель дипмиссии.Ранее блогер Илья Варламов сообщил, что его вместе с женой, основателем "Медиазоны" Петром Верзилов и двумя их спутниками задержали в Южном Судане в городе Капоэта."На данный момент выясняем обстоятельства произошедшего. Можем подтвердить, что к нам обратились за консульской помощью", - сказал собеседник агентства.Посольство РФ в Южном Судане отсутствует, в связи с чем вопрос курирует дипмиссия в Уганде.
https://ria.ru/20201230/reyting-1591557379.html
уганда
южный судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592861716_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8afb5f903c5e59665bbce21927094a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илья варламов, уганда, южный судан, в мире

Задержанный в Южном Судане Варламов попросил помощи у посольства в Уганде

14:31 13.01.2021 (обновлено: 14:42 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБлогер Илья Варламов
Блогер Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАИР, 13 янв – РИА Новости. Посольство РФ в Уганде получило запрос от блогера Ильи Варламова в связи с его задержанием в Южном Судане, сообщил РИА Новости в среду представитель дипмиссии.
Ранее блогер Илья Варламов сообщил, что его вместе с женой, основателем "Медиазоны" Петром Верзилов и двумя их спутниками задержали в Южном Судане в городе Капоэта.
"На данный момент выясняем обстоятельства произошедшего. Можем подтвердить, что к нам обратились за консульской помощью", - сказал собеседник агентства.
Посольство РФ в Южном Судане отсутствует, в связи с чем вопрос курирует дипмиссия в Уганде.
Блогер Илья Варламов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 13:07
В Шахтах ответили Варламову на включение в число "самых опасных" городов
 
Илья ВарламовУгандаЮжный СуданВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:52Назван утренний симптом, предупреждающий о риске диабета
15:47Эксперты рассказали, как на праздниках туристы отдыхали в Москве
15:47Транзит российского газа через Украину упал до минимума за 30 лет
15:46В Раде признали, что России не о чем говорить с Украиной
15:43Диетолог назвала простые правила для похудения
15:41Путин призвал минимизировать проверки на предприятиях
15:36Россия по итогам 2020 года может поставить новый рекорд по сбору пшеницы
15:35В Турции закрываются спа-центры и бассейны
15:35Голикова заявила о снижении суточной заболеваемости COVID-19 в России
15:31Голикова сообщила об исследованиях новых штаммов коронавируса на животных
15:30Путин оценил работу медиков в праздничные дни
15:28Голикова призвала нарастить прививочную кампанию от COVID-19
15:24Пушков не видит перспектив для улучшения отношений с США
15:24Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
15:21Туроператоры рассказали об отдыхе в Абхазии с новыми ограничениями
15:18Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
15:17Голикова рассказала о мониторинге ситуации с COVID-19 после праздников
15:16Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом
15:15Голикова сообщила о готовности к широкой вакцинации россиян
15:14Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Лента новостейМолния