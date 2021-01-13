https://ria.ru/20210113/varlamov-1592861088.html

Блогера Варламова задержали в Южном Судане

Блогера Варламова задержали в Южном Судане

В Южном Судане задержали блогера Илью Варламова. Об этом сообщается на его официальном сайте. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T14:01

2021-01-13T14:01

2021-01-13T15:34

петр верзилов

джуба

в мире

илья варламов

южный судан

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Южном Судане задержали блогера Илью Варламова. Об этом сообщается на его официальном сайте.Это произошло в городе Капоэта, куда он прилетел на пересадку в Джубу — столицу республики. Вместе с Варламовым задержали его жену, а также основателя портала "Медиазона" Петра Верзилова и еще двоих россиян.Всю группу арестовали. По его словам, силовики пытались отнять у них телефоны, однако им удалось остаться на связи и обратиться в посольство.В дипмиссии подтвердили, что россияне попросили консульской помощи.

https://ria.ru/20201230/varlamov-1591501005.html

джуба

южный судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр верзилов, джуба, в мире, илья варламов, южный судан