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Блогера Варламова задержали в Южном Судане
Блогера Варламова задержали в Южном Судане
В Южном Судане задержали блогера Илью Варламова. Об этом сообщается на его официальном сайте. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T14:01
2021-01-13T15:34
петр верзилов
джуба
в мире
илья варламов
южный судан
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Южном Судане задержали блогера Илью Варламова. Об этом сообщается на его официальном сайте.Это произошло в городе Капоэта, куда он прилетел на пересадку в Джубу — столицу республики. Вместе с Варламовым задержали его жену, а также основателя портала "Медиазона" Петра Верзилова и еще двоих россиян.Всю группу арестовали. По его словам, силовики пытались отнять у них телефоны, однако им удалось остаться на связи и обратиться в посольство.В дипмиссии подтвердили, что россияне попросили консульской помощи.
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петр верзилов, джуба, в мире, илья варламов, южный судан

Блогера Варламова задержали в Южном Судане

14:01 13.01.2021 (обновлено: 15:34 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБлогер Илья Варламов. Архивное фото
Блогер Илья Варламов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Южном Судане задержали блогера Илью Варламова. Об этом сообщается на его официальном сайте.
Это произошло в городе Капоэта, куда он прилетел на пересадку в Джубу — столицу республики. Вместе с Варламовым задержали его жену, а также основателя портала "Медиазона" Петра Верзилова и еще двоих россиян.

"Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении", — рассказал блогер.

Всю группу арестовали. По его словам, силовики пытались отнять у них телефоны, однако им удалось остаться на связи и обратиться в посольство.
В дипмиссии подтвердили, что россияне попросили консульской помощи.
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Петр ВерзиловДжубаВ миреИлья ВарламовЮжный Судан
 
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