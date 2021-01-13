https://ria.ru/20210113/vaktsinirovanie-1592803768.html

Иммунолог рассказал, кого следует обязать вакцинироваться от COVID-19

Иммунолог рассказал, кого следует обязать вакцинироваться от COVID-19

Вакцинацию от коронавируса в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T03:18

2021-01-13T03:18

2021-01-13T03:18

распространение коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер предложил рассмотреть вариант обязательной вакцинации от коронавируса для ряда профессий, в частности, для сотрудников, ухаживающих за больными и пожилыми людьми.В качестве примера специалист привел вакцинацию от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают врачей и учителей."Я считаю, что почему бы и не внести (коронавирус в этот перечень - ред.), он такой же тяжелый, как грипп", - отметил Жемчугов.Распространить эту норму, по мнению эксперта, можно было бы на представителей контактных профессий, в том числе соцработников. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество