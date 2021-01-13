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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/vaktsinirovanie-1592803768.html
Иммунолог рассказал, кого следует обязать вакцинироваться от COVID-19
Иммунолог рассказал, кого следует обязать вакцинироваться от COVID-19
Вакцинацию от коронавируса в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T03:18
2021-01-13T03:18
распространение коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер предложил рассмотреть вариант обязательной вакцинации от коронавируса для ряда профессий, в частности, для сотрудников, ухаживающих за больными и пожилыми людьми.В качестве примера специалист привел вакцинацию от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают врачей и учителей."Я считаю, что почему бы и не внести (коронавирус в этот перечень - ред.), он такой же тяжелый, как грипп", - отметил Жемчугов.Распространить эту норму, по мнению эксперта, можно было бы на представителей контактных профессий, в том числе соцработников. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Иммунолог рассказал, кого следует обязать вакцинироваться от COVID-19

03:18 13.01.2021
 
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер предложил рассмотреть вариант обязательной вакцинации от коронавируса для ряда профессий, в частности, для сотрудников, ухаживающих за больными и пожилыми людьми.
"У нас такое есть в контрактах определенных специальностей, вписана необходимость вакцинации от, так сказать, особенных болезней. Я сам всю жизнь так работал", - рассказал Жемчугов.
В качестве примера специалист привел вакцинацию от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают врачей и учителей.
"Я считаю, что почему бы и не внести (коронавирус в этот перечень - ред.), он такой же тяжелый, как грипп", - отметил Жемчугов.
Распространить эту норму, по мнению эксперта, можно было бы на представителей контактных профессий, в том числе соцработников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВладислав ЖемчуговКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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