https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592913200.html
Мурашко отметил высокий спрос на вакцинацию со стороны пожилых людей
Мурашко отметил высокий спрос на вакцинацию со стороны пожилых людей
Высокий спрос на вакцинацию от коронавируса в России отмечается со стороны пожилых людей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T18:33
2021-01-13T18:33
2021-01-13T18:33
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коронавирус covid-19
михаил мурашко
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Высокий спрос на вакцинацию от коронавируса в России отмечается со стороны пожилых людей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В конце декабря по итогам клинических испытаний было разрешено применение вакцины у лиц старше 60 лет, и уже сегодня мы отмечаем высокий запрос на вакцинацию с их стороны", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что именно гражданам старше 60 лет, а также пациентам, страдающим сахарным диабетом и ожирением, особенно важно пройти вакцинацию в связи с более высоким риском тяжелого течения COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество