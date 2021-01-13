https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592913200.html

Мурашко отметил высокий спрос на вакцинацию со стороны пожилых людей

Мурашко отметил высокий спрос на вакцинацию со стороны пожилых людей

Высокий спрос на вакцинацию от коронавируса в России отмечается со стороны пожилых людей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T18:33

2021-01-13T18:33

2021-01-13T18:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591200146_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_362280ef37737e298e666a84e5d96197.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Высокий спрос на вакцинацию от коронавируса в России отмечается со стороны пожилых людей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В конце декабря по итогам клинических испытаний было разрешено применение вакцины у лиц старше 60 лет, и уже сегодня мы отмечаем высокий запрос на вакцинацию с их стороны", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что именно гражданам старше 60 лет, а также пациентам, страдающим сахарным диабетом и ожирением, особенно важно пройти вакцинацию в связи с более высоким риском тяжелого течения COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество