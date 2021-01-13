https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592875561.html

Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели

Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели

Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:11

2021-01-13T15:11

2021-01-13T15:40

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса."Я прошу <...> готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят, у нас все гораздо проще и эффективнее работает <...>. (Необходимо. — Прим. ред.) выстроить соответствующий график <...> так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", — сказал глава государства. Вице-премьер Татьяна Голикова ответила, что с понедельника ведомства готовы перейти к более масштабной вакцинации, но потребуются дополнительные консультации с субъектами."До конца января <...> поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию", — подчеркнула она.Вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников. Затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В скором времени также станет доступной "ЭпиВакКорона", которую разработал новосибирский Центр "Вектор".Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество