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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/vaktsinatsiya-1592875561.html
Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели
Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели
Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:11
2021-01-13T15:40
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса."Я прошу &lt;...&gt; готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят, у нас все гораздо проще и эффективнее работает &lt;...&gt;. (Необходимо. — Прим. ред.) выстроить соответствующий график &lt;...&gt; так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", — сказал глава государства. Вице-премьер Татьяна Голикова ответила, что с понедельника ведомства готовы перейти к более масштабной вакцинации, но потребуются дополнительные консультации с субъектами."До конца января &lt;...&gt; поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию", — подчеркнула она.Вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников. Затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В скором времени также станет доступной "ЭпиВакКорона", которую разработал новосибирский Центр "Вектор".Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян со следующей недели

15:11 13.01.2021 (обновлено: 15:40 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВакцинация медиков от коронавируса во Владивостоке
Вакцинация медиков от коронавируса во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса.
"Я прошу <...> готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят, у нас все гораздо проще и эффективнее работает <...>. (Необходимо. — Прим. ред.) выстроить соответствующий график <...> так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", — сказал глава государства.
Вице-премьер Татьяна Голикова ответила, что с понедельника ведомства готовы перейти к более масштабной вакцинации, но потребуются дополнительные консультации с субъектами.
"До конца января <...> поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию", — подчеркнула она.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников. Затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.
Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В скором времени также станет доступной "ЭпиВакКорона", которую разработал новосибирский Центр "Вектор".
Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
 
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