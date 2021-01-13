https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592933553.html

Венесуэла зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Венесуэла зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщается в Twitter вакцины и релизе РФПИ. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T20:50

2021-01-13T20:50

2021-01-13T21:04

кирилл дмитриев

латинская америка

российский фонд прямых инвестиций

николас мадуро

южная корея

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

венесуэла

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщается в Twitter вакцины и релизе РФПИ."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в заявлении.Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах."Приветствуем решение министерства здравоохранения Венесуэлы одобрить применение "Спутник V" - безопасной и эффективной вакцины, которая поможет предотвратить распространение коронавируса. "Спутник V" уже является важной частью национального портфеля вакцины в ряде государств Латинской Америки. Ожидаем новые партнерства по вакцине со странами региона в ближайшие недели", - приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сообщал, что первые 10 миллионов доз вакцины от коронавируса должны прибыть из России в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

латинская америка

южная корея

венесуэла

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, николас мадуро, южная корея, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, венесуэла