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Венесуэла зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Венесуэла зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщается в Twitter вакцины и релизе РФПИ. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T20:50
2021-01-13T21:04
кирилл дмитриев
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
николас мадуро
южная корея
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
венесуэла
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщается в Twitter вакцины и релизе РФПИ."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в заявлении.Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах."Приветствуем решение министерства здравоохранения Венесуэлы одобрить применение "Спутник V" - безопасной и эффективной вакцины, которая поможет предотвратить распространение коронавируса. "Спутник V" уже является важной частью национального портфеля вакцины в ряде государств Латинской Америки. Ожидаем новые партнерства по вакцине со странами региона в ближайшие недели", - приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сообщал, что первые 10 миллионов доз вакцины от коронавируса должны прибыть из России в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, николас мадуро, южная корея, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, венесуэла

Венесуэла зарегистрировала вакцину "Спутник V"

20:50 13.01.2021 (обновлено: 21:04 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщается в Twitter вакцины и релизе РФПИ.
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в заявлении.
Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.
"Приветствуем решение министерства здравоохранения Венесуэлы одобрить применение "Спутник V" - безопасной и эффективной вакцины, которая поможет предотвратить распространение коронавируса. "Спутник V" уже является важной частью национального портфеля вакцины в ряде государств Латинской Америки. Ожидаем новые партнерства по вакцине со странами региона в ближайшие недели", - приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сообщал, что первые 10 миллионов доз вакцины от коронавируса должны прибыть из России в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаКирилл ДмитриевЛатинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийНиколас МадуроЮжная КореяВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Венесуэла
 
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