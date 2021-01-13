https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592933553.html
Венесуэла зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Венесуэла зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщается в Twitter вакцины и релизе РФПИ. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T20:50
2021-01-13T20:50
2021-01-13T21:04
кирилл дмитриев
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
николас мадуро
южная корея
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592928351_0:0:3813:2145_1920x0_80_0_0_c04a6c04f13f26454d88d00143cad0b5.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, сообщается в Twitter вакцины и релизе РФПИ."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в заявлении.Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах."Приветствуем решение министерства здравоохранения Венесуэлы одобрить применение "Спутник V" - безопасной и эффективной вакцины, которая поможет предотвратить распространение коронавируса. "Спутник V" уже является важной частью национального портфеля вакцины в ряде государств Латинской Америки. Ожидаем новые партнерства по вакцине со странами региона в ближайшие недели", - приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сообщал, что первые 10 миллионов доз вакцины от коронавируса должны прибыть из России в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
латинская америка
южная корея
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592928310_0:0:2689:2017_1920x0_80_0_0_0041561cb8da904a2b5cc671c29aedba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, николас мадуро, южная корея, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, венесуэла