https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592925653.html
РФПИ рассказал о планах по поставкам вакцины "Спутник V" в Бразилию
РФПИ рассказал о планах по поставкам вакцины "Спутник V" в Бразилию
Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T19:43
2021-01-13T19:43
2021-01-13T19:43
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
бразилия
в мире
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter."РФПИ и фармкомпания Uniao Quimica договорились о поставках в Бразилию 150 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2021 году", - приводятся в сообщении слова Дмитриева.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210113/braziliya-1592922767.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, бразилия, в мире