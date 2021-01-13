https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592925653.html

РФПИ рассказал о планах по поставкам вакцины "Спутник V" в Бразилию

РФПИ рассказал о планах по поставкам вакцины "Спутник V" в Бразилию

Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:43

2021-01-13T19:43

2021-01-13T19:43

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

бразилия

в мире

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter."РФПИ и фармкомпания Uniao Quimica договорились о поставках в Бразилию 150 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2021 году", - приводятся в сообщении слова Дмитриева.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/braziliya-1592922767.html

россия

бразилия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, бразилия, в мире