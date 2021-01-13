https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592922557.html

Турция одобрила использование китайской вакцины от COVID-19

Турция одобрила использование китайской вакцины от COVID-19

Турецкие власти одобрили использование вакцины от коронавируса СoronaVac китайской компании SinoVac в чрезвычайных ситуациях, вакцинация медиков начнется в... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T19:27

2021-01-13T19:27

2021-01-13T19:27

коронавирус covid-19

здоровье - общество

китай

турция

в мире

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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Турецкие власти одобрили использование вакцины от коронавируса СoronaVac китайской компании SinoVac в чрезвычайных ситуациях, вакцинация медиков начнется в четверг, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.Министр добавил, что он и члены научного совета намерены пройти вакцинацию уже в среду.Ранее Коджа заявил о начале поставок вакцины китайской компании SinoVac, до конца февраля Турция рассчитывает получить 50 миллионов доз. Турецкие власти намерены также закупить до конца марта 4,5 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.Вакцинация в Турции пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получат медики и входящие в группу риска, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около 9 миллионов человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591389832.html

китай

турция

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, китай, турция, в мире