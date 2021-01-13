https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592907058.html

Москва и Эр-Рияд обсуждают производство "Спутника V" в Саудовской Аравии

Москва и Эр-Рияд обсуждают производство "Спутника V" в Саудовской Аравии

Москва и Эр-Рияд прорабатывают вопросы организации третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V", а также возможность локализации ее производства в Саудовской... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T17:58

2021-01-13T17:58

2021-01-13T17:58

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

саудовская аравия

москва

эр-рияд (город)

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва и Эр-Рияд прорабатывают вопросы организации третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V", а также возможность локализации ее производства в Саудовской Аравии, заявили в среду в МИД РФ."РФПИ и профильные саудовские ведомства продолжают также проработку вопросов об организации на территории Королевства Саудовской Аравии третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" и локализации ее производства", - говорится в комментарии российского МИД, опубликованном в преддверии визита в Москву главы МИД Королевства Фейсала Бен Фархана Аль Сауда и его переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

саудовская аравия

москва

эр-рияд (город)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, саудовская аравия, москва, эр-рияд (город), в мире