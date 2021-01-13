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https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592907058.html
Москва и Эр-Рияд обсуждают производство "Спутника V" в Саудовской Аравии
Москва и Эр-Рияд обсуждают производство "Спутника V" в Саудовской Аравии
Москва и Эр-Рияд прорабатывают вопросы организации третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V", а также возможность локализации ее производства в Саудовской... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T17:58
2021-01-13T17:58
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
саудовская аравия
москва
эр-рияд (город)
в мире
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва и Эр-Рияд прорабатывают вопросы организации третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V", а также возможность локализации ее производства в Саудовской Аравии, заявили в среду в МИД РФ."РФПИ и профильные саудовские ведомства продолжают также проработку вопросов об организации на территории Королевства Саудовской Аравии третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" и локализации ее производства", - говорится в комментарии российского МИД, опубликованном в преддверии визита в Москву главы МИД Королевства Фейсала Бен Фархана Аль Сауда и его переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, саудовская аравия, москва, эр-рияд (город), в мире

Москва и Эр-Рияд обсуждают производство "Спутника V" в Саудовской Аравии

17:58 13.01.2021
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва и Эр-Рияд прорабатывают вопросы организации третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V", а также возможность локализации ее производства в Саудовской Аравии, заявили в среду в МИД РФ.
"РФПИ и профильные саудовские ведомства продолжают также проработку вопросов об организации на территории Королевства Саудовской Аравии третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" и локализации ее производства", - говорится в комментарии российского МИД, опубликованном в преддверии визита в Москву главы МИД Королевства Фейсала Бен Фархана Аль Сауда и его переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийСаудовская АравияМоскваЭр-Рияд (город)В мире
 
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