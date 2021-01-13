https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592894187.html
Эксперты опасаются непризнания российских справок о вакцинации туристов
Эксперты опасаются непризнания российских справок о вакцинации туристов
Некоторые страны по политическим соображениям могут не признать российские вакцины от коронавируса и, соответственно, сертификаты о прививке, сообщил РИА... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T18:35
2021-01-13T18:35
2021-01-13T18:35
туризм
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Некоторые страны по политическим соображениям могут не признать российские вакцины от коронавируса и, соответственно, сертификаты о прививке, сообщил РИА Новости директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент РСТ Александр Осауленко.Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах прошедшим вакцинацию от коронавируса с использованием отечественных препаратов, а также о международном признании этих документов. Они могут быть необходимы при пересечении границ."Не исключено, что сертификат о вакцинации российским препаратом не будет признан достаточным для въезда туристов в некоторые государства. Пока вакцина, разработанная в России, признается не всеми, равно как и наша страна может не признавать зарубежные препараты, — отметил Осауленко. — К сожалению, в таком случае проблема формируется не столько научной или медицинской составляющей, сколько политической".Глава ассоциации "Турпомощь" напомнил, что, по данным международной статистики, каждое десятое рабочее место в мире обеспечивает туристическая индустрия. Поэтому все прекрасно понимают негативные последствия от любых ограничений для существования и развития отрасли."Многие страны даже в таких сложных условиях пытаются выдержать некий баланс. Когда началась вторая волна пандемии, то государства, которые к тому времени уже восстановили авиасообщение с Россией, не стали вновь его приостанавливать. Да, появились новые условия, более строгие требования к обеспечению безопасности, но никто не хочет возвращаться в ту минусовую точку, которая была весной и летом 2020 года. Все прекрасно понимают, что в лучшем положении окажутся те, кто хоть коготком, но первыми успеют зацепить зарубежный турпоток", — прокомментировал ситуацию Осауленко.
https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html
https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Некоторые страны по политическим соображениям могут не признать российские вакцины от коронавируса и, соответственно, сертификаты о прививке, сообщил РИА Новости директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент РСТ Александр Осауленко.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах прошедшим вакцинацию от коронавируса с использованием отечественных препаратов, а также о международном признании этих документов. Они могут быть необходимы при пересечении границ.
"Не исключено, что сертификат о вакцинации российским препаратом не будет признан достаточным для въезда туристов в некоторые государства. Пока вакцина, разработанная в России, признается не всеми, равно как и наша страна может не признавать зарубежные препараты, — отметил Осауленко. — К сожалению, в таком случае проблема формируется не столько научной или медицинской составляющей, сколько политической".
Глава ассоциации "Турпомощь" напомнил, что, по данным международной статистики, каждое десятое рабочее место в мире обеспечивает туристическая индустрия. Поэтому все прекрасно понимают негативные последствия от любых ограничений для существования и развития отрасли.
"Многие страны даже в таких сложных условиях пытаются выдержать некий баланс. Когда началась вторая волна пандемии, то государства, которые к тому времени уже восстановили авиасообщение с Россией, не стали вновь его приостанавливать. Да, появились новые условия, более строгие требования к обеспечению безопасности, но никто не хочет возвращаться в ту минусовую точку, которая была весной и летом 2020 года. Все прекрасно понимают, что в лучшем положении окажутся те, кто хоть коготком, но первыми успеют зацепить зарубежный турпоток", — прокомментировал ситуацию Осауленко.