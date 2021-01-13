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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592892255.html
Проект о вакцинации от COVID-19 запустили в Московской области
Проект о вакцинации от COVID-19 запустили в Московской области
Специальный проект, который посвящен вакцинации от коронавирусной инфекции, запустили в Московской области. Всем желающим представят актуальные сведения о... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:32
2021-01-13T16:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Специальный проект, который посвящен вакцинации от коронавирусной инфекции, запустили в Московской области. Всем желающим представят актуальные сведения о препарате "Спутник V" и самой процедуре, сообщил телеканал "360".Уточняется, что интернет-проект появился на портале правительства Подмосковья. Здесь есть информация о принципах работы и безопасности вакцины. Помимо прочего, на странице опубликованы данные о том, кто может сделать прививку и какие существуют противопоказания. Также на портале можно найти интерактивную кнопку для записи на процедуру и карту, на которой предлагается выбрать прививочный пункт в регионе.На сайте есть адреса и режим работы медицинских организаций, где можно пройти процедуру вакцинации.Отмечается, что привиться может любой местный житель в возрасте старше 18 лет. Пациенту необходимо иметь при себе полис ОМС.
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московская область (подмосковье)

Проект о вакцинации от COVID-19 запустили в Московской области

16:32 13.01.2021
 
© РИА НовостиРоссийская вакцина от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Специальный проект, который посвящен вакцинации от коронавирусной инфекции, запустили в Московской области. Всем желающим представят актуальные сведения о препарате "Спутник V" и самой процедуре, сообщил телеканал "360".
Уточняется, что интернет-проект появился на портале правительства Подмосковья. Здесь есть информация о принципах работы и безопасности вакцины. Помимо прочего, на странице опубликованы данные о том, кто может сделать прививку и какие существуют противопоказания. Также на портале можно найти интерактивную кнопку для записи на процедуру и карту, на которой предлагается выбрать прививочный пункт в регионе.
На сайте есть адреса и режим работы медицинских организаций, где можно пройти процедуру вакцинации.
Отмечается, что привиться может любой местный житель в возрасте старше 18 лет. Пациенту необходимо иметь при себе полис ОМС.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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