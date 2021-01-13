https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592892255.html
Проект о вакцинации от COVID-19 запустили в Московской области
Проект о вакцинации от COVID-19 запустили в Московской области
Специальный проект, который посвящен вакцинации от коронавирусной инфекции, запустили в Московской области. Всем желающим представят актуальные сведения о... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:32
2021-01-13T16:32
2021-01-13T16:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592891916_0:25:1024:601_1920x0_80_0_0_3670d48dad104252c344479023c78331.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Специальный проект, который посвящен вакцинации от коронавирусной инфекции, запустили в Московской области. Всем желающим представят актуальные сведения о препарате "Спутник V" и самой процедуре, сообщил телеканал "360".Уточняется, что интернет-проект появился на портале правительства Подмосковья. Здесь есть информация о принципах работы и безопасности вакцины. Помимо прочего, на странице опубликованы данные о том, кто может сделать прививку и какие существуют противопоказания. Также на портале можно найти интерактивную кнопку для записи на процедуру и карту, на которой предлагается выбрать прививочный пункт в регионе.На сайте есть адреса и режим работы медицинских организаций, где можно пройти процедуру вакцинации.Отмечается, что привиться может любой местный житель в возрасте старше 18 лет. Пациенту необходимо иметь при себе полис ОМС.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592891916_80:0:989:682_1920x0_80_0_0_d845efabad410c73176a3470f428def0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)