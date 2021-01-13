https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592892255.html

Проект о вакцинации от COVID-19 запустили в Московской области

Проект о вакцинации от COVID-19 запустили в Московской области

Специальный проект, который посвящен вакцинации от коронавирусной инфекции, запустили в Московской области. Всем желающим представят актуальные сведения о... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T16:32

2021-01-13T16:32

2021-01-13T16:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Специальный проект, который посвящен вакцинации от коронавирусной инфекции, запустили в Московской области. Всем желающим представят актуальные сведения о препарате "Спутник V" и самой процедуре, сообщил телеканал "360".Уточняется, что интернет-проект появился на портале правительства Подмосковья. Здесь есть информация о принципах работы и безопасности вакцины. Помимо прочего, на странице опубликованы данные о том, кто может сделать прививку и какие существуют противопоказания. Также на портале можно найти интерактивную кнопку для записи на процедуру и карту, на которой предлагается выбрать прививочный пункт в регионе.На сайте есть адреса и режим работы медицинских организаций, где можно пройти процедуру вакцинации.Отмечается, что привиться может любой местный житель в возрасте старше 18 лет. Пациенту необходимо иметь при себе полис ОМС.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)