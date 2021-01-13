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Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:07
2021-01-13T15:48
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
владимир путин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов."Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", - сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине.Он подчеркнул, что это "безусловный успех наших специалистов, наших ученых"."Но нам нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов", - добавил президент, отметив, что "нужны глубокие исследования".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, в мире

Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире

15:07 13.01.2021 (обновлено: 15:48 13.01.2021)
 
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Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов.
"Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", - сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине.
Он подчеркнул, что это "безусловный успех наших специалистов, наших ученых".
"Но нам нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов", - добавил президент, отметив, что "нужны глубокие исследования".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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