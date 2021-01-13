https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592874634.html

Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире

Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:07

2021-01-13T15:07

2021-01-13T15:48

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов."Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", - сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине.Он подчеркнул, что это "безусловный успех наших специалистов, наших ученых"."Но нам нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов", - добавил президент, отметив, что "нужны глубокие исследования".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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