https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592853271.html

На Украине начался сбор подписей за регистрацию вакцины "Спутник V"

На Украине начался сбор подписей за регистрацию вакцины "Спутник V"

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" начала собирать подписи за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T13:11

2021-01-13T13:11

2021-01-13T14:25

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

виктор ляшко

коронавирус covid-19

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

доброполье (город)

здоровье - общество

донецкая область

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" начала собирать подписи за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил руководитель молодежного крыла политсилы Артем Марчевский.Подписи уже собирают в трех городах Донецкой области на подконтрольной Киеву территории — Покровске, Доброполье и Мирнограде. В дальнейшем обращение планируют направить президенту Украины и кабинету министров.Ранее Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в украинский Минздрав с заявлением о госрегистрации "Спутника V". Однако, по словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, слухи о регистрации российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности: он отметил, что Украина будет применять только успешно прошедшие третью фазу исследований препараты.Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба также выступал против закупки российского препарата, даже когда будет доказана его эффективность. Свою позицию он объяснил тем, что Россия "не заботится о здоровье украинцев", а использует вакцину для продвижения своих целей. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал решение Киева поговоркой "Назло маме уши отморожу".Вакцина "Спутник V""Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — Министерство здравоохранения зарегистрировало в начале прошлого августа.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний, в том числе с участием пожилых и людей из других групп риска, стартовала в сентябре. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.В России вакцинация "Спутником V" началась в декабре, уже привили более полутора миллионов человек. Помимо этого, препарат зарегистрировали и одобрили в Аргентине, Белоруссии, Палестине, Сербии, Боливии и Алжире.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/vaccine-1592742961.html

https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592152809.html

https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592849619.html

доброполье (город)

донецкая область

покровск

украина

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