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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592849619.html
Гинцбург рассказал о поставках вакцины "Спутник V" в другие страны
Гинцбург рассказал о поставках вакцины "Спутник V" в другие страны
Вакцина "Спутник V" поставляется в другие страны не за счет производственных мощностей, которые находятся внутри России, в российских регионах есть запасы... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:49
2021-01-13T12:49
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
венесуэла
белоруссия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" поставляется в другие страны не за счет производственных мощностей, которые находятся внутри России, в российских регионах есть запасы препарата, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что в российских регионах уже есть запасы вакцины, у кого-то больше, у кого-то меньше.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, венесуэла, белоруссия, оаэ, в мире

Гинцбург рассказал о поставках вакцины "Спутник V" в другие страны

12:49 13.01.2021
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" поставляется в другие страны не за счет производственных мощностей, которые находятся внутри России, в российских регионах есть запасы препарата, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы поставляем вакцину в другие страны не за счет тех мощностей, которые внутри страны", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что в российских регионах уже есть запасы вакцины, у кого-то больше, у кого-то меньше.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоВенесуэлаБелоруссияОАЭВ мире
 
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