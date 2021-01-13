https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592849619.html

Гинцбург рассказал о поставках вакцины "Спутник V" в другие страны

Гинцбург рассказал о поставках вакцины "Спутник V" в другие страны

Вакцина "Спутник V" поставляется в другие страны не за счет производственных мощностей, которые находятся внутри России, в российских регионах есть запасы... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:49

2021-01-13T12:49

2021-01-13T12:49

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

венесуэла

белоруссия

оаэ

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" поставляется в другие страны не за счет производственных мощностей, которые находятся внутри России, в российских регионах есть запасы препарата, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что в российских регионах уже есть запасы вакцины, у кого-то больше, у кого-то меньше.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/vaccine-1592742961.html

венесуэла

белоруссия

оаэ

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