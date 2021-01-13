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В Петербург поступили 20 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Петербург поступили 20 тысяч доз вакцины от коронавируса

Еще 20 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Санкт-Петербург, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:21

2021-01-13T12:21

2021-01-13T12:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Еще 20 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Санкт-Петербург, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева."В Петербург поступили 20 тысяч доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). В течение января ожидается поставка еще 68 тысяч доз вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении.В настоящее время в Петербурге открыты 70 прививочных пунктов. Их общее число планируется увеличить до 100.С начала прививочной кампании в городе привиты 15 352 человека, из них полностью закончили цикл вакцинации 630 человек. Кроме медиков, социальных работников, учителей, сотрудников силовых структур проходит вакцинация представителей СМИ и граждан старше 60 лет, имеющих хронические заболевания. Отмечается, что перечень категорий лиц, подлежащих вакцинации, будет расширяться по мере поступления вакцины.Ранее сообщалось, что по данным на 11 января в прививочных пунктах и поликлиниках Петербурга осталось порядка 9 тысяч доз вакцины. Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что в феврале ожидается поставка в Петербург более 200 тысяч доз вакцины от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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