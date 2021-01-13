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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592844445.html
В Петербург поступили 20 тысяч доз вакцины от коронавируса
В Петербург поступили 20 тысяч доз вакцины от коронавируса
Еще 20 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Санкт-Петербург, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T12:21
2021-01-13T12:21
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Еще 20 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Санкт-Петербург, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева."В Петербург поступили 20 тысяч доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). В течение января ожидается поставка еще 68 тысяч доз вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении.В настоящее время в Петербурге открыты 70 прививочных пунктов. Их общее число планируется увеличить до 100.С начала прививочной кампании в городе привиты 15 352 человека, из них полностью закончили цикл вакцинации 630 человек. Кроме медиков, социальных работников, учителей, сотрудников силовых структур проходит вакцинация представителей СМИ и граждан старше 60 лет, имеющих хронические заболевания. Отмечается, что перечень категорий лиц, подлежащих вакцинации, будет расширяться по мере поступления вакцины.Ранее сообщалось, что по данным на 11 января в прививочных пунктах и поликлиниках Петербурга осталось порядка 9 тысяч доз вакцины. Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что в феврале ожидается поставка в Петербург более 200 тысяч доз вакцины от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Петербург поступили 20 тысяч доз вакцины от коронавируса

12:21 13.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Еще 20 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Санкт-Петербург, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
"В Петербург поступили 20 тысяч доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). В течение января ожидается поставка еще 68 тысяч доз вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Петербурге открыты 70 прививочных пунктов. Их общее число планируется увеличить до 100.
С начала прививочной кампании в городе привиты 15 352 человека, из них полностью закончили цикл вакцинации 630 человек. Кроме медиков, социальных работников, учителей, сотрудников силовых структур проходит вакцинация представителей СМИ и граждан старше 60 лет, имеющих хронические заболевания. Отмечается, что перечень категорий лиц, подлежащих вакцинации, будет расширяться по мере поступления вакцины.
Ранее сообщалось, что по данным на 11 января в прививочных пунктах и поликлиниках Петербурга осталось порядка 9 тысяч доз вакцины. Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что в феврале ожидается поставка в Петербург более 200 тысяч доз вакцины от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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