https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592814117.html

В Мексике могут зарегистрировать вакцину "Спутник V" на этой неделе

В Мексике могут зарегистрировать вакцину "Спутник V" на этой неделе

Замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гатель заявил, что на текущей неделе ожидает резолюции комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris) в отношении РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T08:58

2021-01-13T08:58

2021-01-13T08:58

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

аргентина

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МЕХИКО, 13 янв - РИА Новости. Замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гатель заявил, что на текущей неделе ожидает резолюции комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris) в отношении экстренного использования российской вакцины "Спутник V" на территории Мексики."Вероятнее всего, это (резолюция о разрешении на экстренное использование российской вакцины – ред.) произойдет уже на этой неделе", - сообщил чиновник в ходе пресс-конференции в национальном дворце, которая опубликована в Twitter минздрава.По словам Лопеса-Гателя, в ходе поездки в Аргентину мексиканским экспертам удалось получить недостающую для регистрации препарата информацию, она передана в Cofepris, которая работает над этим вопросом в авральном режиме.Накануне правительство Мексики по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении до 24 миллионов доз препарата.Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" планируется запустить в Аргентине во втором квартале 2021 года. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая с этим заявлением, отметил, что в Аргентине есть ряд "очень мощных фармкомпаний", которые могут производить вакцину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

мексика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-13T08:58 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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