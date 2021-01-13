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В Мексике могут зарегистрировать вакцину "Спутник V" на этой неделе
В Мексике могут зарегистрировать вакцину "Спутник V" на этой неделе
Замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гатель заявил, что на текущей неделе ожидает резолюции комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris) в отношении РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T08:58
2021-01-13T08:58
2021-01-13T08:58
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
аргентина
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МЕХИКО, 13 янв - РИА Новости. Замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гатель заявил, что на текущей неделе ожидает резолюции комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris) в отношении экстренного использования российской вакцины "Спутник V" на территории Мексики."Вероятнее всего, это (резолюция о разрешении на экстренное использование российской вакцины – ред.) произойдет уже на этой неделе", - сообщил чиновник в ходе пресс-конференции в национальном дворце, которая опубликована в Twitter минздрава.По словам Лопеса-Гателя, в ходе поездки в Аргентину мексиканским экспертам удалось получить недостающую для регистрации препарата информацию, она передана в Cofepris, которая работает над этим вопросом в авральном режиме.Накануне правительство Мексики по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении до 24 миллионов доз препарата.Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" планируется запустить в Аргентине во втором квартале 2021 года. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая с этим заявлением, отметил, что в Аргентине есть ряд "очень мощных фармкомпаний", которые могут производить вакцину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
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2021-01-13T08:58
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, аргентина, мексика, в мире