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В Мексике могут зарегистрировать вакцину "Спутник V" на этой неделе
В Мексике могут зарегистрировать вакцину "Спутник V" на этой неделе
Замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гатель заявил, что на текущей неделе ожидает резолюции комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris) в отношении РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T08:58
2021-01-13T08:58
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
аргентина
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МЕХИКО, 13 янв - РИА Новости. Замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гатель заявил, что на текущей неделе ожидает резолюции комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris) в отношении экстренного использования российской вакцины "Спутник V" на территории Мексики."Вероятнее всего, это (резолюция о разрешении на экстренное использование российской вакцины – ред.) произойдет уже на этой неделе", - сообщил чиновник в ходе пресс-конференции в национальном дворце, которая опубликована в Twitter минздрава.По словам Лопеса-Гателя, в ходе поездки в Аргентину мексиканским экспертам удалось получить недостающую для регистрации препарата информацию, она передана в Cofepris, которая работает над этим вопросом в авральном режиме.Накануне правительство Мексики по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении до 24 миллионов доз препарата.Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" планируется запустить в Аргентине во втором квартале 2021 года. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая с этим заявлением, отметил, что в Аргентине есть ряд "очень мощных фармкомпаний", которые могут производить вакцину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, аргентина, мексика, в мире

В Мексике могут зарегистрировать вакцину "Спутник V" на этой неделе

08:58 13.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МЕХИКО, 13 янв - РИА Новости. Замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гатель заявил, что на текущей неделе ожидает резолюции комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris) в отношении экстренного использования российской вакцины "Спутник V" на территории Мексики.
"Вероятнее всего, это (резолюция о разрешении на экстренное использование российской вакцины – ред.) произойдет уже на этой неделе", - сообщил чиновник в ходе пресс-конференции в национальном дворце, которая опубликована в Twitter минздрава.
По словам Лопеса-Гателя, в ходе поездки в Аргентину мексиканским экспертам удалось получить недостающую для регистрации препарата информацию, она передана в Cofepris, которая работает над этим вопросом в авральном режиме.
Накануне правительство Мексики по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении до 24 миллионов доз препарата.
Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" планируется запустить в Аргентине во втором квартале 2021 года. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая с этим заявлением, отметил, что в Аргентине есть ряд "очень мощных фармкомпаний", которые могут производить вакцину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоАргентинаМексикаВ мире
 
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