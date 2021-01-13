https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592804645.html

Российская вакцина "Спутник V" скоро прибудет в Венесуэлу

Российская вакцина "Спутник V" скоро прибудет в Венесуэлу

Венесуэла ожидает скорого прибытия российской вакцины "Спутник V" в страну, сообщил президент Николас Мадуро, выступая с обращением к нации. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T04:08

2021-01-13T04:08

2021-01-13T04:08

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

николас мадуро

венесуэла

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 янв - РИА Новости. Венесуэла ожидает скорого прибытия российской вакцины "Спутник V" в страну, сообщил президент Николас Мадуро, выступая с обращением к нации.Мадуро ранее сообщал по, что первые 10 миллионов доз вакцины от коронавируса должны прибыть из России в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

венесуэла

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, николас мадуро, венесуэла, в мире