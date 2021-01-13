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Российская вакцина "Спутник V" скоро прибудет в Венесуэлу
Российская вакцина "Спутник V" скоро прибудет в Венесуэлу
Венесуэла ожидает скорого прибытия российской вакцины "Спутник V" в страну, сообщил президент Николас Мадуро, выступая с обращением к нации. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T04:08
2021-01-13T04:08
2021-01-13T04:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
николас мадуро
венесуэла
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 янв - РИА Новости. Венесуэла ожидает скорого прибытия российской вакцины "Спутник V" в страну, сообщил президент Николас Мадуро, выступая с обращением к нации.Мадуро ранее сообщал по, что первые 10 миллионов доз вакцины от коронавируса должны прибыть из России в Венесуэлу в первом квартале 2021 года, они будут предоставлены населению бесплатно. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, николас мадуро, венесуэла, в мире