https://ria.ru/20210113/ukraine-1592883027.html
В Раде признали, что России не о чем говорить с Украиной
В Раде признали, что России не о чем говорить с Украиной
Киевские власти в переговорах с Россией постоянно озираются на США и выставляют Украину полуколонией, считает депутат Верховной рады, бывший спикер МИД страны... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:46
2021-01-13T15:46
2021-01-13T15:46
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киевские власти в переговорах с Россией постоянно озираются на США и выставляют Украину полуколонией, считает депутат Верховной рады, бывший спикер МИД страны Олег Волошин. "О чем говорить с властью в Киеве Москве, если здесь <…> все время звучат заявления, что давайте подождем, пока Байден станет президентом", — заявил депутат в эфире NewsOne. Волошин назвал позицию Киева по Донбассу неконструктивной. По его мнению, россиянам "проще с Байденом разговаривать"."Мы настолько уже полуколония непонятная, что нам дают понять публично, открыто, что зачем вообще о чем-то договариваться с Зеленским — дождемся, что Байден скажет", — отметил парламентарий. Для урегулирования внутриукраинского конфликта были приняты Минские соглашения, которые предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Так, в ноябре советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович предложил некий "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.В Донбассе этот план назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, а полпред России в контактной группе в Минске Борис Грызлов считает, что такие инициативы Киева могут рассматриваться только как шаг к полному отказу от Минских соглашений.Глава МИД России Сергей Лавров в обращении к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ в очередной раз призвал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
https://ria.ru/20210104/voyna-1591985147.html
https://ria.ru/20210112/donbass-1592738733.html
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россия, олег волошин, лнр, днр, донбасс, верховная рада украины, сша, украина, в мире
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Киевские власти в переговорах с Россией постоянно озираются на США
и выставляют Украину
полуколонией, считает депутат Верховной рады
, бывший спикер МИД страны Олег Волошин
.
"О чем говорить с властью в Киеве Москве, если здесь <…> все время звучат заявления, что давайте подождем, пока Байден станет президентом", — заявил депутат в эфире NewsOne.
Волошин назвал позицию Киева по Донбассу
неконструктивной. По его мнению, россиянам "проще с Байденом разговаривать".
"Мы настолько уже полуколония непонятная, что нам дают понять публично, открыто, что зачем вообще о чем-то договариваться с Зеленским — дождемся, что Байден скажет", — отметил парламентарий.
Для урегулирования внутриукраинского конфликта были приняты Минские соглашения, которые предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Так, в ноябре советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович предложил некий "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.
В Донбассе этот план назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, а полпред России в контактной группе в Минске Борис Грызлов
считает, что такие инициативы Киева могут рассматриваться только как шаг к полному отказу от Минских соглашений.
Глава МИД России Сергей Лавров
в обращении к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ
в очередной раз призвал власти Украины
перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.