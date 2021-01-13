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В Раде призвали власти Украины подписать прямой договор с "Газпромом"
В Раде призвали власти Украины подписать прямой договор с "Газпромом"
Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T21:45
2021-01-13T21:45
оппозиционная платформа - за жизнь
юрий бойко
нафтогаз украины
газпром
австрия
киев
украина
экономика
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским "Газпромом", чтобы продавать газ населению на 25% дешевле.С 1 января в стране подорожал газ. А 28 декабря 2020 года кабмин Украины отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим на Украине уже вторую неделю тысячи людей выходят на протестные акции, требуя снизить тарифы."По нашему мнению, нужно прекратить игры с российским газом, который завозится через болгар, через Австрию в страну, и подписать прямые договоры с "Газпромом", для того чтобы получать этот газ на 25% дешевле, чем то, что сейчас делают: когда тот же российский газ заводится через посредников из Австрии на 100 долларов дороже сегодня, по нашим оценкам, чем он стоил бы по прямым контрактам. И это тоже ложится дополнительным бременем на экономику нашей страны, на людей, на промышленность, на всех, кто сегодня его потребляет", - заявил Бойко во время брифинга в Киеве в среду, трансляцию вел телеканал Newsone.Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.
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оппозиционная платформа - за жизнь, юрий бойко, нафтогаз украины, газпром, австрия, киев, украина, экономика

В Раде призвали власти Украины подписать прямой договор с "Газпромом"

21:45 13.01.2021
 
© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским "Газпромом", чтобы продавать газ населению на 25% дешевле.
С 1 января в стране подорожал газ. А 28 декабря 2020 года кабмин Украины отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим на Украине уже вторую неделю тысячи людей выходят на протестные акции, требуя снизить тарифы.
"По нашему мнению, нужно прекратить игры с российским газом, который завозится через болгар, через Австрию в страну, и подписать прямые договоры с "Газпромом", для того чтобы получать этот газ на 25% дешевле, чем то, что сейчас делают: когда тот же российский газ заводится через посредников из Австрии на 100 долларов дороже сегодня, по нашим оценкам, чем он стоил бы по прямым контрактам. И это тоже ложится дополнительным бременем на экономику нашей страны, на людей, на промышленность, на всех, кто сегодня его потребляет", - заявил Бойко во время брифинга в Киеве в среду, трансляцию вел телеканал Newsone.
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.
Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.
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Оппозиционная платформа - За жизньЮрий БойкоНафтогаз УкраиныГазпромАвстрияКиевУкраинаЭкономика
 
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