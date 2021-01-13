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На Украине возбудили дело против замкомандующего Черноморским флотом
На Украине возбудили дело против замкомандующего Черноморским флотом
Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против заместителя командующего Черноморским флотом России, обвинив его в подстрекательстве... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T21:37
2021-01-13T22:09
наталья поклонская
сергей аксенов (политик)
генеральная прокуратура украины
александр витко
черноморский флот вмф россии
госдума рф
севастополь
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украина
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КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против заместителя командующего Черноморским флотом России, обвинив его в подстрекательстве украинских военных в Крыму к госизмене в 2014 году.Санкция по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Фамилию замкомандующего пресс-служба офиса не приводит.Власти Украины ранее уже пытались вызывать на допрос и объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги Киев предпринял, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения не имели.
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наталья поклонская, сергей аксенов (политик), генеральная прокуратура украины, александр витко, черноморский флот вмф россии, госдума рф, севастополь, оон, украина

На Украине возбудили дело против замкомандующего Черноморским флотом

21:37 13.01.2021 (обновлено: 22:09 13.01.2021)
 
© Фото : Аккаунт Генпрокуратуры Украины в FacebookЭмблема Генпрокуратуры Украины
Эмблема Генпрокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : Аккаунт Генпрокуратуры Украины в Facebook
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КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против заместителя командующего Черноморским флотом России, обвинив его в подстрекательстве украинских военных в Крыму к госизмене в 2014 году.
Санкция по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Фамилию замкомандующего пресс-служба офиса не приводит.
Власти Украины ранее уже пытались вызывать на допрос и объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги Киев предпринял, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения не имели.
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Наталья ПоклонскаяСергей Аксенов (политик)Генеральная прокуратура УкраиныАлександр ВиткоЧерноморский флот ВМФ РоссииГосдума РФСевастопольООНУкраина
 
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