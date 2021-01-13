https://ria.ru/20210113/ukraina-1592936893.html

На Украине возбудили дело против замкомандующего Черноморским флотом

На Украине возбудили дело против замкомандующего Черноморским флотом

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против заместителя командующего Черноморским флотом России, обвинив его в подстрекательстве... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T21:37

2021-01-13T21:37

2021-01-13T22:09

наталья поклонская

сергей аксенов (политик)

генеральная прокуратура украины

александр витко

черноморский флот вмф россии

госдума рф

севастополь

оон

украина

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КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против заместителя командующего Черноморским флотом России, обвинив его в подстрекательстве украинских военных в Крыму к госизмене в 2014 году.Санкция по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Фамилию замкомандующего пресс-служба офиса не приводит.Власти Украины ранее уже пытались вызывать на допрос и объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги Киев предпринял, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения не имели.

https://ria.ru/20201205/krym-1587802462.html

севастополь

украина

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наталья поклонская, сергей аксенов (политик), генеральная прокуратура украины, александр витко, черноморский флот вмф россии, госдума рф, севастополь, оон, украина