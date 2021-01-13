https://ria.ru/20210113/ukraina-1592847956.html

Киев уверен, что найдет общий язык с администрацией Байдена

Киев уверен, что найдет общий язык с администрацией Байдена

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев найдет общий язык с новой администрацией США, а между украинским лидером Владимиром... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:43

2021-01-13T12:43

2021-01-13T12:43

дмитрий кулеба

мид украины

владимир зеленский

джо байден

сша

в мире

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КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев найдет общий язык с новой администрацией США, а между украинским лидером Владимиром Зеленским и избранным американским президентом Джо Байденом "установится замечательный контакт".По его словам, МИД работает над проведением такой встречи в этом году. "Мы работаем над тем, чтобы они как можно быстрее поговорили и встретились. Именно во время таких разговоров можно достигать стратегических договоренностей и взаимопонимания", - добавил глава украинского МИД.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности. Тот уже отказался. Запасной план демократов - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Рассмотрение импичмента в палате представителей состоится уже в среду.Ранее сообщалось, что Трамп может покинуть Белый дом за день до инаугурации своего преемника Байдена и отправиться в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Это может произойти 19 января. Трамп отказался от присутствия на инаугурации Байдена. Он станет четвертым в истории США президентом, который не будет присутствовать на инаугурации своего сменщика.

https://ria.ru/20201231/rok-n-roll-1591685180.html

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дмитрий кулеба, мид украины, владимир зеленский, джо байден, сша, в мире