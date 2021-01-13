https://ria.ru/20210113/turtsiya-1592880514.html
В Турции закрываются спа-центры и бассейны
В Турции закрываются спа-центры и бассейны
Отели Турции приостанавливают работу спа-центров и бассейнов, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:35
2021-01-13T15:35
2021-01-13T15:35
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Отели Турции приостанавливают работу спа-центров и бассейнов, сообщает TourDom.ru. Их коллеги из другой цепочки также заявили, что работа спа, крытого бассейна и массажных комнат временно приостановлена до нового распоряжения правительства. "Отель работает исходя из официальных документов МВД Турецкой Республики. Безопасность гостей является приоритетным направлением нашей работы, поэтому гостиница четко придерживается всех рекомендаций кабинета министров", – прокомментировала представитель продаж и маркетинга Елена Барыш. По словам турагентов, они получают противоречивую информацию по работе бассейнов, спа и хаммамов в турецких отелях. Ряд объектов сначала отменили услуги, а потом вернули. Как поясняет руководитель турагентства Мария Шекер, проживающая в Анталье, у крупных и популярных гостиниц Турции есть негласные договоренности с властями, но не у всех. Профессионалы турбизнеса советуют, обязательно уточнять информацию об актуальных услугах, которые предоставляют гостиницы в Турции, а также о вводимых COVID-ограничениях в самом объекте размещения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, отели, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, турция, отдых
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Отели Турции приостанавливают работу спа-центров и бассейнов, сообщает
TourDom.ru.
"Согласно новому постановлению Министерства о COVID-19 деятельность спа в отелях запрещена и по этому поводу будут проводиться частые проверки. К нашему сожалению, мы должны вам сообщить, что наш спа-центр будет закрыт", – предупреждают в одной сети отелей.
Их коллеги из другой цепочки также заявили, что работа спа, крытого бассейна и массажных комнат временно приостановлена до нового распоряжения правительства.
"Отель работает исходя из официальных документов МВД Турецкой Республики. Безопасность гостей является приоритетным направлением нашей работы, поэтому гостиница четко придерживается всех рекомендаций кабинета министров", – прокомментировала представитель продаж и маркетинга Елена Барыш.
По словам турагентов, они получают противоречивую информацию по работе бассейнов, спа и хаммамов в турецких отелях. Ряд объектов сначала отменили услуги, а потом вернули.
Как поясняет руководитель турагентства Мария Шекер, проживающая в Анталье, у крупных и популярных гостиниц Турции есть негласные договоренности с властями, но не у всех.
"Спа работает много где. Я думаю, что решение о закрытии принимают в тех объектах размещения, в которых сейчас мало туристов. Они экономят на тех же бассейнах. А в отелях, которые имеют хорошую загрузку, по-прежнему все открыто", – комментирует эксперт.
Профессионалы турбизнеса советуют, обязательно уточнять информацию об актуальных услугах, которые предоставляют гостиницы в Турции, а также о вводимых COVID-ограничениях в самом объекте размещения.