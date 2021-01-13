https://ria.ru/20210113/turtsiya-1592880514.html

В Турции закрываются спа-центры и бассейны

В Турции закрываются спа-центры и бассейны

Отели Турции приостанавливают работу спа-центров и бассейнов, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:35

2021-01-13T15:35

2021-01-13T15:35

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Отели Турции приостанавливают работу спа-центров и бассейнов, сообщает TourDom.ru. Их коллеги из другой цепочки также заявили, что работа спа, крытого бассейна и массажных комнат временно приостановлена до нового распоряжения правительства. "Отель работает исходя из официальных документов МВД Турецкой Республики. Безопасность гостей является приоритетным направлением нашей работы, поэтому гостиница четко придерживается всех рекомендаций кабинета министров", – прокомментировала представитель продаж и маркетинга Елена Барыш. По словам турагентов, они получают противоречивую информацию по работе бассейнов, спа и хаммамов в турецких отелях. Ряд объектов сначала отменили услуги, а потом вернули. Как поясняет руководитель турагентства Мария Шекер, проживающая в Анталье, у крупных и популярных гостиниц Турции есть негласные договоренности с властями, но не у всех. Профессионалы турбизнеса советуют, обязательно уточнять информацию об актуальных услугах, которые предоставляют гостиницы в Турции, а также о вводимых COVID-ограничениях в самом объекте размещения.

https://ria.ru/20210110/ekskursii-1591645458.html

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коронавирус covid-19, туризм, отели, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, турция, отдых