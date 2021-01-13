Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210113/turtsiya-1592880514.html
В Турции закрываются спа-центры и бассейны
В Турции закрываются спа-центры и бассейны
Отели Турции приостанавливают работу спа-центров и бассейнов, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:35
2021-01-13T15:35
туризм
коронавирус covid-19
туризм
отели
туристы
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155311/95/1553119566_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_7fe7c1d2d26787a312201a91d02c0fd9.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Отели Турции приостанавливают работу спа-центров и бассейнов, сообщает TourDom.ru. Их коллеги из другой цепочки также заявили, что работа спа, крытого бассейна и массажных комнат временно приостановлена до нового распоряжения правительства. "Отель работает исходя из официальных документов МВД Турецкой Республики. Безопасность гостей является приоритетным направлением нашей работы, поэтому гостиница четко придерживается всех рекомендаций кабинета министров", – прокомментировала представитель продаж и маркетинга Елена Барыш. По словам турагентов, они получают противоречивую информацию по работе бассейнов, спа и хаммамов в турецких отелях. Ряд объектов сначала отменили услуги, а потом вернули. Как поясняет руководитель турагентства Мария Шекер, проживающая в Анталье, у крупных и популярных гостиниц Турции есть негласные договоренности с властями, но не у всех. Профессионалы турбизнеса советуют, обязательно уточнять информацию об актуальных услугах, которые предоставляют гостиницы в Турции, а также о вводимых COVID-ограничениях в самом объекте размещения.
https://ria.ru/20210110/ekskursii-1591645458.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155311/95/1553119566_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_15e60a6bb7721eff17d0c3f6e61211d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, отели, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, турция, отдых

В Турции закрываются спа-центры и бассейны

15:35 13.01.2021
 
© РИА Новости / Алена ПалажченкоОтель, в котором отдыхал избранный президент Украины Владимир Зеленский. 27 апреля 2019
Отель, в котором отдыхал избранный президент Украины Владимир Зеленский. 27 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алена Палажченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Отели Турции приостанавливают работу спа-центров и бассейнов, сообщает TourDom.ru.
"Согласно новому постановлению Министерства о COVID-19 деятельность спа в отелях запрещена и по этому поводу будут проводиться частые проверки. К нашему сожалению, мы должны вам сообщить, что наш спа-центр будет закрыт", – предупреждают в одной сети отелей.
Их коллеги из другой цепочки также заявили, что работа спа, крытого бассейна и массажных комнат временно приостановлена до нового распоряжения правительства.
"Отель работает исходя из официальных документов МВД Турецкой Республики. Безопасность гостей является приоритетным направлением нашей работы, поэтому гостиница четко придерживается всех рекомендаций кабинета министров", – прокомментировала представитель продаж и маркетинга Елена Барыш.
По словам турагентов, они получают противоречивую информацию по работе бассейнов, спа и хаммамов в турецких отелях. Ряд объектов сначала отменили услуги, а потом вернули.
Как поясняет руководитель турагентства Мария Шекер, проживающая в Анталье, у крупных и популярных гостиниц Турции есть негласные договоренности с властями, но не у всех.
"Спа работает много где. Я думаю, что решение о закрытии принимают в тех объектах размещения, в которых сейчас мало туристов. Они экономят на тех же бассейнах. А в отелях, которые имеют хорошую загрузку, по-прежнему все открыто", – комментирует эксперт.
Профессионалы турбизнеса советуют, обязательно уточнять информацию об актуальных услугах, которые предоставляют гостиницы в Турции, а также о вводимых COVID-ограничениях в самом объекте размещения.
Картина Леонардо де Винчи Мона Лиза в Лувре - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 08:00Туризм
От Лувра до космоса: как посмотреть весь мир, не вставая с дивана
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмОтелитуристыАнталья (провинция)Новости - ТуризмТурцияОтдых
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
04:33Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным
Лента новостейМолния