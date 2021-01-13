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Глава Бурятии попросил Путина обсудить в Госсовете развитие транспорта
Глава Бурятии попросил Путина обсудить в Госсовете развитие транспорта
Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил президента России Владимира Путина вынести на рассмотрение президиума Госсовета или Госсовета долгосрочную стратегию... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:33
2021-01-13T17:16
алексей цыденов
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил президента России Владимира Путина вынести на рассмотрение президиума Госсовета или Госсовета долгосрочную стратегию развития транспорта в России.Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Алексей Цыденов ранее был назначен руководителем рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт"."Просил бы вашего решения вынести на рассмотрение президиума Госсовета или Госсовета долгосрочную стратегию развития транспорта в целом", - сказал Цыденов."Хорошо, Алексей Самбуевич. Спасибо большое!", - ответил президент.Госсовет - это конституционный госорган, который формирует президент РФ для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.Президиум Госсовета рассматривает план работы Государственного Совета, а также повестку дня его очередного заседания и материалы к заседанию, анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений.
https://realty.ria.ru/20210113/putin-1592816279.html
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алексей цыденов, владимир путин, политика

Глава Бурятии попросил Путина обсудить в Госсовете развитие транспорта

16:33 13.01.2021 (обновлено: 17:16 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Цыденов
Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил президента России Владимира Путина вынести на рассмотрение президиума Госсовета или Госсовета долгосрочную стратегию развития транспорта в России.
Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Алексей Цыденов ранее был назначен руководителем рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт".
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 09:17
Путин обсудит планы по строительству дорог
"Просил бы вашего решения вынести на рассмотрение президиума Госсовета или Госсовета долгосрочную стратегию развития транспорта в целом", - сказал Цыденов.
"Хорошо, Алексей Самбуевич. Спасибо большое!", - ответил президент.
Госсовет - это конституционный госорган, который формирует президент РФ для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.
Президиум Госсовета рассматривает план работы Государственного Совета, а также повестку дня его очередного заседания и материалы к заседанию, анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений.
Брифинг вице-премьера РФ Марата Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 15:57
Правительство намерено выполнить все планы по дорожному строительству
 
Алексей ЦыденовВладимир ПутинПолитика
 
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