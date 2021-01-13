https://ria.ru/20210113/tsydenov-1592892578.html

Глава Бурятии попросил Путина обсудить в Госсовете развитие транспорта

Глава Бурятии попросил Путина обсудить в Госсовете развитие транспорта

Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил президента России Владимира Путина вынести на рассмотрение президиума Госсовета или Госсовета долгосрочную стратегию... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T16:33

2021-01-13T16:33

2021-01-13T17:16

алексей цыденов

владимир путин

политика

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил президента России Владимира Путина вынести на рассмотрение президиума Госсовета или Госсовета долгосрочную стратегию развития транспорта в России.Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Алексей Цыденов ранее был назначен руководителем рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт"."Просил бы вашего решения вынести на рассмотрение президиума Госсовета или Госсовета долгосрочную стратегию развития транспорта в целом", - сказал Цыденов."Хорошо, Алексей Самбуевич. Спасибо большое!", - ответил президент.Госсовет - это конституционный госорган, который формирует президент РФ для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.Президиум Госсовета рассматривает план работы Государственного Совета, а также повестку дня его очередного заседания и материалы к заседанию, анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений.

https://realty.ria.ru/20210113/putin-1592816279.html

https://realty.ria.ru/20210113/dorogi-1592885381.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей цыденов, владимир путин, политика