https://ria.ru/20210113/tsydenov-1592892578.html
Глава Бурятии попросил Путина обсудить в Госсовете развитие транспорта
Глава Бурятии попросил Путина обсудить в Госсовете развитие транспорта
Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил президента России Владимира Путина вынести на рассмотрение президиума Госсовета или Госсовета долгосрочную стратегию... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:33
2021-01-13T16:33
2021-01-13T17:16
алексей цыденов
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/28/1557352823_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_2bb8832897dcc2c6fdb643de499ef125.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил президента России Владимира Путина вынести на рассмотрение президиума Госсовета или Госсовета долгосрочную стратегию развития транспорта в России.Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Алексей Цыденов ранее был назначен руководителем рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт"."Просил бы вашего решения вынести на рассмотрение президиума Госсовета или Госсовета долгосрочную стратегию развития транспорта в целом", - сказал Цыденов."Хорошо, Алексей Самбуевич. Спасибо большое!", - ответил президент.Госсовет - это конституционный госорган, который формирует президент РФ для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.Президиум Госсовета рассматривает план работы Государственного Совета, а также повестку дня его очередного заседания и материалы к заседанию, анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений.
https://realty.ria.ru/20210113/putin-1592816279.html
https://realty.ria.ru/20210113/dorogi-1592885381.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/28/1557352823_278:0:2957:2009_1920x0_80_0_0_99dfa23715015f243b61bcf6e405db77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей цыденов, владимир путин, политика
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Глава Бурятии Алексей Цыденов
попросил президента России Владимира Путина
вынести на рассмотрение президиума Госсовета или Госсовета долгосрочную стратегию развития транспорта в России.
Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Алексей Цыденов ранее был назначен руководителем рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт".
"Просил бы вашего решения вынести на рассмотрение президиума Госсовета или Госсовета долгосрочную стратегию развития транспорта в целом", - сказал Цыденов.
"Хорошо, Алексей Самбуевич. Спасибо большое!", - ответил президент.
Госсовет - это конституционный госорган, который формирует президент РФ для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.
Президиум Госсовета рассматривает план работы Государственного Совета, а также повестку дня его очередного заседания и материалы к заседанию, анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений.