https://ria.ru/20210113/tsvetkov-1592847567.html

Мишустин освободил замминистра транспорта Цветкова от должности

Мишустин освободил замминистра транспорта Цветкова от должности

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил заместителя министра транспорта Юрия Цветкова от должности по его просьбе, следует из распоряжения,... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T12:41

2021-01-13T12:41

2021-01-13T12:41

россия

александр пошивай

юрий цветков

росморпорт

михаил мишустин

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

политика

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил заместителя министра транспорта Юрия Цветкова от должности по его просьбе, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства в среду."Освободить Цветкова Юрия Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе, датированном 12 января.Цветков был назначен замминистра транспорта в 2018 году и по совместительству занимал должность руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). В 2019 году должности были разделены, с марта прошлого года Росморречфлот возглавляет Александр Пошивай.Ранее в среду газета "Коммерсант" писала, что после ухода Цветкова должность замминистра транспорта может занять Пошивай. На место же главы Росморречфлота может прийти Андрей Лаврищев, который сейчас возглавляет "Росморпорт".

https://ria.ru/20210113/reforma-1592846236.html

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россия, александр пошивай, юрий цветков, росморпорт, михаил мишустин, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), политика