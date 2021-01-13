https://ria.ru/20210113/tsru-1592905407.html

На выставке рассказали, кто стоял за событиями в Вильнюсе в 1991 году

На выставке рассказали, кто стоял за событиями в Вильнюсе в 1991 году

ЦРУ США стояло за событиями в Вильнюсе в январе 1991 года, обучало и вооружало литовских националистов, а затем стало инициатором взрывов против советских... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T17:51

2021-01-13T17:51

2021-01-13T18:01

витаутас ландсбергис

альгирдас буткявичюс

общественная палата рф

центральное разведывательное управление

вильнюс

ссср

сша

литва

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ЦРУ США стояло за событиями в Вильнюсе в январе 1991 года, обучало и вооружало литовских националистов, а затем стало инициатором взрывов против советских военных - об этом говорится в материалах фотовыставки, открывшейся в среду в Общественной палате РФ.Основу экспозиции под названием "Тридцать лет со дня событий в Вильнюсе в январе 1991 года. Правда и вымысел" составили многочисленные свидетельства очевидцев и документы разных лет."В конце 1990 года в Вильюнюс прибыла группа агентов ЦРУ. Руководили ей Андрюс Эйва (он же Эндрю Эйве, Андрюс Эйтавичюс) и Леонардо Хоф. Они сразу попали в близкое окружение Витаутаса Ландсбергиса [тогдашнего председателя Верховного Совета Литвы] и директора Департамента охраны края (ДОК) Аудрюса Буткявичюса", - говорится в материалах выставки.Эйва был специалистом по боям в городских условиях и имел опыт партизанской и диверсионной работы в Афганистане, указано в документах. Как консультант правительства Литвы он изучал возможности организации "партизанского движения", выезжал в районы, закрытые для посещения иностранцами."В январе 1991 года Эйва занимался вооружением людей, защищавших здание литовского Верховного совета. По его требованиям оборонявшимся раздали стрелковое оружие, взрывпакеты и даже самодельные "коктейли Молотова". После январских событий в Литве Эйва был инициатором серии взрывов в местах дислокации и проживания советских военнослужащих и их семей, лично руководил действиями боевиков в их столкновениях с подразделениями советской армии", - указано в материалах.Согласно документам, с драматическими процессами в Литве был связан и еще один зарубежный "гость" - профессор из США Джин Шарп, так называемый отец "цветных революций"."Литву он посетил еще в мае 1990 года. Общался с Буткявичюсом и его соратниками, давал им советы, вручал методическую литературу", - указывается в материалах.Также рассказывается, что на ЦРУ работали еще некоторые близкие соратники Ландсбергиса - американка литовского происхождения, журналистка и переводчица Рита Дапкуте, которая стала руководителем местного Информационного центра, а также финансист Кестутис Урба."В окружении Эйвы в Вильнюсе еще тогда появился Евгений Дикий с Украины, позже лидер бандеровского батальона "Айдар"* и [ныне] пропагандист "ценностей Майдана". С отрядом украинских "студентов-добровольцев" он прибыл на помощь литовским "нацикам". То, чему они научились в 1991 году в Литве, было использовано в 2014 году на Украине. Много лет спустя Дикий вспоминал, что именно в Вильнюсе его научили делать "коктейль Молотова", - указывается в материалах выставки.В 2014 году многие участники событий в Вильнюсе, как говорится в документах, "были замечены в трагических событиях киевского Евромайдана, а затем в составе националистических батальонов пошли "усмирять" жителей Донбасса".Верховный Совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990 года, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале следующего года в Литве прошли несанкционированные акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений.В ночь на 13 января 1991 года колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. При столкновениях у телецентра, по утверждению властей Литвы, погибли 14 человек, более 600 были ранены. Участники тех событий с советской стороны заявляли, что тогда имела место провокация, а огонь по жителям велся с крыш домов.Генпрокуратура Литвы впоследствии возбудила уголовное дело о событиях 13 января 1991 года. Следствие утверждало, что люди, погибшие тогда у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств представлено не было.В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд вынес приговоры по данному делу: назначены длительные сроки заключения, при этом значительная часть осужденных – граждане России. Двоих - граждан РФ Юрия Меля и Геннадия Иванова - судили очно. Остальных осудили заочно, поскольку они проживают на территории других государств (России, Украины и Белоруссии). Суд расценил действия всех осужденных силовиков как преступления против человечности.В декабре 2020 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, вынесшим, по оценке ведомства, заведомо неправосудный приговор более 50 россиянам по факту событий в Вильнюсе в 1991 году. Также СК РФ принял меры к организации международного розыска обвиняемых.Как пояснил СК, в момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам РФ, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР. В январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с советским законодательством СССР, подчеркнул СК.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20210111/gruziya-1592574005.html

https://ria.ru/20190617/1555638708.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/vilnyus-1592535555.html

https://ria.ru/20210108/sssr-1590433381.html

https://ria.ru/20201214/obvinenie-1589064385.html

вильнюс

ссср

сша

литва

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витаутас ландсбергис, альгирдас буткявичюс, общественная палата рф, центральное разведывательное управление, вильнюс, ссср, сша, литва