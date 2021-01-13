https://ria.ru/20210113/tsisterna-1592898323.html

На Ямале перевернулась цистерна с метанолом

На Ямале перевернулась цистерна с метанолом

Цистерна с метанолом перевернулась в Ямало-Ненецком автономном округе, произошел разлив ядовитой жидкости, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T17:08

2021-01-13T17:08

2021-01-13T17:22

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

тазовский район

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 янв - РИА Новости. Цистерна с метанолом перевернулась в Ямало-Ненецком автономном округе, произошел разлив ядовитой жидкости, сообщает региональная прокуратура."Прокуратура Тазовского района по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку по факту произошедшего 13 января разлива метанола на почву в районе автодороги поселок Коротчаево - поселок Тазовский в результате опрокидывания автоцистерны", - говорится в сообщении.Проверка позволит оценить исполнение требований законодательства при перевозке опасных веществ, подчеркнули в надзорном ведомстве, добавив, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Представитель окружной прокуратуры уточнил РИА Новости, что сейчас специалисты устанавливают площадь загрязнения из-за разлива метанола и владельца автоцистерны, а также другие данные о происшествии и его последствиях.

https://ria.ru/20210113/dtp-1592819708.html

тазовский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), тазовский район, происшествия