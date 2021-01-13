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На Ямале перевернулась цистерна с метанолом
На Ямале перевернулась цистерна с метанолом
Цистерна с метанолом перевернулась в Ямало-Ненецком автономном округе, произошел разлив ядовитой жидкости, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T17:08
2021-01-13T17:22
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
тазовский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 янв - РИА Новости. Цистерна с метанолом перевернулась в Ямало-Ненецком автономном округе, произошел разлив ядовитой жидкости, сообщает региональная прокуратура."Прокуратура Тазовского района по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку по факту произошедшего 13 января разлива метанола на почву в районе автодороги поселок Коротчаево - поселок Тазовский в результате опрокидывания автоцистерны", - говорится в сообщении.Проверка позволит оценить исполнение требований законодательства при перевозке опасных веществ, подчеркнули в надзорном ведомстве, добавив, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Представитель окружной прокуратуры уточнил РИА Новости, что сейчас специалисты устанавливают площадь загрязнения из-за разлива метанола и владельца автоцистерны, а также другие данные о происшествии и его последствиях.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), тазовский район, происшествия

На Ямале перевернулась цистерна с метанолом

17:08 13.01.2021 (обновлено: 17:22 13.01.2021)
 
© Fotolia / Alexandr BlinovАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Fotolia / Alexandr Blinov
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 янв - РИА Новости. Цистерна с метанолом перевернулась в Ямало-Ненецком автономном округе, произошел разлив ядовитой жидкости, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура Тазовского района по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку по факту произошедшего 13 января разлива метанола на почву в районе автодороги поселок Коротчаево - поселок Тазовский в результате опрокидывания автоцистерны", - говорится в сообщении.
Проверка позволит оценить исполнение требований законодательства при перевозке опасных веществ, подчеркнули в надзорном ведомстве, добавив, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Представитель окружной прокуратуры уточнил РИА Новости, что сейчас специалисты устанавливают площадь загрязнения из-за разлива метанола и владельца автоцистерны, а также другие данные о происшествии и его последствиях.
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