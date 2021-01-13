https://ria.ru/20210113/tramp-1592943751.html

Лидер республиканцев в сенате выслушает аргументы по импичменту Трампу

Лидер республиканцев в сенате выслушает аргументы по импичменту Трампу

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что не принял окончательного решения по поводу того, как он проголосует по импичменту президенту США... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-13T23:16

2021-01-13T23:16

2021-01-14T01:44

второй импичмент дональду трампу

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

джо байден

сша

митч макконнелл

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что не принял окончательного решения по поводу того, как он проголосует по импичменту президенту США Дональду Трампу, сообщает агентство Рейтер.Макконнелл также подчеркнул, что выслушает аргументы по импичменту президенту.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Демократы приступили к импичменту в палате представителей.

https://ria.ru/20210113/pelosi-1592935133.html

сша

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второй импичмент дональду трампу, капитолий, джо байден, сша, митч макконнелл, дональд трамп, в мире