https://ria.ru/20210113/tramp-1592943751.html
Лидер республиканцев в сенате выслушает аргументы по импичменту Трампу
Лидер республиканцев в сенате выслушает аргументы по импичменту Трампу
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что не принял окончательного решения по поводу того, как он проголосует по импичменту президенту США... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-13T23:16
2021-01-13T23:16
2021-01-14T01:44
второй импичмент дональду трампу
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
джо байден
сша
митч макконнелл
дональд трамп
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149156/27/1491562782_0:0:5255:2956_1920x0_80_0_0_0ad45cebcad1552ec2adadcac33762d4.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что не принял окончательного решения по поводу того, как он проголосует по импичменту президенту США Дональду Трампу, сообщает агентство Рейтер.Макконнелл также подчеркнул, что выслушает аргументы по импичменту президенту.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Демократы приступили к импичменту в палате представителей.
https://ria.ru/20210113/pelosi-1592935133.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149156/27/1491562782_256:0:5004:3561_1920x0_80_0_0_f7e9466a1d93ff19fd1a3806b07d0ac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
второй импичмент дональду трампу, капитолий, джо байден, сша, митч макконнелл, дональд трамп, в мире