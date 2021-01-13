https://ria.ru/20210113/tramp-1592939277.html
Трамп призвал воздержаться от насилия при новых демонстрациях
Трамп призвал воздержаться от насилия при новых демонстрациях
Президент США Дональд Трамп призвал воздержаться от насилия при новых демонстрациях своих сторонников. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-13T21:57
2021-01-13T21:57
2021-01-14T01:44
второй импичмент дональду трампу
майк пенс
капитолий
джо байден
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал воздержаться от насилия при новых демонстрациях своих сторонников."В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю, чтобы не было насилия, нарушения закона или какого-либо вандализма", - говорится в письменном заявлении Трампа."Я этого не поддерживаю, Америка этого не поддерживает. Я призываю всех американцев помочь сократить напряженность и успокоить страсти", - добавил Трамп.Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек. Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Демократы приступили к импичменту.
https://ria.ru/20210112/tramp-1592791239.html
https://ria.ru/20210113/natsgvardiya-1592939785.html
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второй импичмент дональду трампу, майк пенс, капитолий, джо байден, дональд трамп, сша, в мире