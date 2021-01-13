Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210113/tramp-1592934753.html
Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу
Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу
Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался созвать верхнюю палату конгресса, чтобы рассмотреть вопрос об импичменте Дональду Трампу до инаугурации... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-13T21:06
2021-01-14T01:44
второй импичмент дональду трампу
захват капитолия в вашингтоне
джо байден
митч макконнелл
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:15:2500:1421_1920x0_80_0_0_09c48f306ffaf9190c7d973733cbc32f.jpg
ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался созвать верхнюю палату конгресса, чтобы рассмотреть вопрос об импичменте Дональду Трампу до инаугурации Джо Байдена, пишет газета The Washington Post.Сенат выйдет с каникул 19 января — за день до вступления Байдена в должность.Как сообщает издание со ссылкой на представителей Макконнелла, он отказался собирать верхнюю палату "в пятницу и вообще до 19 декабря". Таким образом, план демократов отстранить Трампа до истечения его полномочий не состоится.Представитель Макконнелла Даг Андрес в твиттере сослался на материал газеты и написал: "Могу подтвердить".Ранее на суд конгрессменов вынесли статью импичмента о "подстрекательстве к мятежу". Документ также требует запретить Трампу занимать любые выборные должности в будущем. Импичмент уже прошел процедурное голосование в палате представителей.Демократы в палате представителей намерены вынести Трампу импичмент уже в среду, но отстранить его можно будет только по результатам судебного процесса в сенате. Неясно, можно ли будет провести процесс задним числом, уже после ухода Трампа в отставку. Помимо этого, как прогнозируют эксперты, в верхней палате импичмент вряд ли получит поддержку в две трети голосов.Накануне палата представителей конгресса приняла резолюцию с предложением вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако вице-президент отказался от этого.Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате погибли пять человек.
https://ria.ru/20210113/impichment-1592908559.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210113/tramp-1592921728.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_409:0:2489:1560_1920x0_80_0_0_43366f4b81ce567de4cb774b8e82a00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
второй импичмент дональду трампу, джо байден, митч макконнелл, дональд трамп, сша, в мире

Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу

21:06 13.01.2021 (обновлено: 01:44 14.01.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался созвать верхнюю палату конгресса, чтобы рассмотреть вопрос об импичменте Дональду Трампу до инаугурации Джо Байдена, пишет газета The Washington Post.
Сенат выйдет с каникул 19 января — за день до вступления Байдена в должность.
Как сообщает издание со ссылкой на представителей Макконнелла, он отказался собирать верхнюю палату "в пятницу и вообще до 19 декабря". Таким образом, план демократов отстранить Трампа до истечения его полномочий не состоится.
Представитель Макконнелла Даг Андрес в твиттере сослался на материал газеты и написал: "Могу подтвердить".
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 18:06Захват Капитолия в Вашингтоне
Республиканцы призвали демократов отказаться от импичмента Трампу
Ранее на суд конгрессменов вынесли статью импичмента о "подстрекательстве к мятежу". Документ также требует запретить Трампу занимать любые выборные должности в будущем. Импичмент уже прошел процедурное голосование в палате представителей.
Демократы в палате представителей намерены вынести Трампу импичмент уже в среду, но отстранить его можно будет только по результатам судебного процесса в сенате. Неясно, можно ли будет провести процесс задним числом, уже после ухода Трампа в отставку. Помимо этого, как прогнозируют эксперты, в верхней палате импичмент вряд ли получит поддержку в две трети голосов.
Накануне палата представителей конгресса приняла резолюцию с предложением вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако вице-президент отказался от этого.
Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате погибли пять человек.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 19:24
Низшая точка. Рейтинг Трампа в США рухнул после беспорядков в Капитолии
 
Захват Капитолия в ВашингтонеВторой импичмент Дональду ТрампуДжо БайденМитч МакконнеллДональд ТрампСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Политолог назвал два условия отрешения Зеленского от власти
07:03Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
07:02В Минпромторге поддержали легализацию дистанционной торговли алкоголем
06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов
06:37В Новосибирске девочка разбилась, катаясь на ледянке
06:32Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку
06:25Впервые в истории США: Трампу вынесли второй импичмент
06:13Товарооборот России и Китая в 2020 году упал на 2,9%
06:11На московских дорогах образовались гололедица и снежные заносы
06:00Медсестра из "красной зоны" со слезами рассказала об умирающих пациентах
05:50В Приморье не видят оснований расселять пенсионеров из пустующего дома
05:45Мошенники просят денег представляясь прокурором Хабаровского края
05:43В Приморье проверят данные о живущих в пустом аварийном доме пенсионерах
05:31CNN: Байден отказался от идеи ехать на инаугурацию на поезде
05:18В Карабахе восстановили более 300 объектов благодаря гумпомощи из России
05:15Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой
05:05Ученые открыли две новые мутации коронавируса
05:03Эксперт посоветовал, куда вкладываться начинающим инвесторам
04:34Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий
04:33Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным
Лента новостейМолния