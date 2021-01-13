https://ria.ru/20210113/tramp-1592934753.html

Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу

Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался созвать верхнюю палату конгресса, чтобы рассмотреть вопрос об импичменте Дональду Трампу до инаугурации... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-13T21:06

2021-01-13T21:06

2021-01-14T01:44

второй импичмент дональду трампу

захват капитолия в вашингтоне

джо байден

митч макконнелл

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:15:2500:1421_1920x0_80_0_0_09c48f306ffaf9190c7d973733cbc32f.jpg

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался созвать верхнюю палату конгресса, чтобы рассмотреть вопрос об импичменте Дональду Трампу до инаугурации Джо Байдена, пишет газета The Washington Post.Сенат выйдет с каникул 19 января — за день до вступления Байдена в должность.Как сообщает издание со ссылкой на представителей Макконнелла, он отказался собирать верхнюю палату "в пятницу и вообще до 19 декабря". Таким образом, план демократов отстранить Трампа до истечения его полномочий не состоится.Представитель Макконнелла Даг Андрес в твиттере сослался на материал газеты и написал: "Могу подтвердить".Ранее на суд конгрессменов вынесли статью импичмента о "подстрекательстве к мятежу". Документ также требует запретить Трампу занимать любые выборные должности в будущем. Импичмент уже прошел процедурное голосование в палате представителей.Демократы в палате представителей намерены вынести Трампу импичмент уже в среду, но отстранить его можно будет только по результатам судебного процесса в сенате. Неясно, можно ли будет провести процесс задним числом, уже после ухода Трампа в отставку. Помимо этого, как прогнозируют эксперты, в верхней палате импичмент вряд ли получит поддержку в две трети голосов.Накануне палата представителей конгресса приняла резолюцию с предложением вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако вице-президент отказался от этого.Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате погибли пять человек.

https://ria.ru/20210113/impichment-1592908559.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/tramp-1592921728.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, джо байден, митч макконнелл, дональд трамп, сша, в мире