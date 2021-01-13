https://ria.ru/20210113/tramp-1592900839.html

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте Трампу

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте Трампу

Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту Дональду Трампу. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-13T17:21

2021-01-13T17:21

2021-01-14T01:44

второй импичмент дональду трампу

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту Дональду Трампу.На суд конгрессменов вынесли статью о "подстрекательстве к мятежу". Документ требует вынести президенту импичмент и запретить ему занимать любые выборные должности в будущем. Трампа также обвиняют в совершении "особо тяжких преступлений и правонарушений".По резолюции могут проголосовать в этот же день: как ожидается, подконтрольная демократам палата конгресса примет ее.После этого дело перейдет на рассмотрение в сенат, который, однако, выходит с каникул только 19 января — за день до инаугурации нового президента Джо Байдена, так что полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести не удастся. Помимо этого, как прогнозируют эксперты, в верхней палате импичмент вряд ли получит поддержку в две трети голосов.В свете этого уже обсуждают вероятность вынесения импичмента после ухода Трампа с поста президента. Единого мнения насчет этого нет, а демократы в конгрессе пока никак не обозначили свою позицию. Для них такой исход означает возможность запретить Трампу занимать выборные должности, что закроет ему путь к участию в выборах в 2024 году.Накануне палата представителей конгресса приняла резолюцию, которая предлагает вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ю поправку к Конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Это станет возможным, если Пенс и более половины кабинета министров согласятся признать, что Трамп не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако вице-президент отказался от этого.Шестого января на митинге в Вашингтоне Трамп призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате погибли пять человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/sotsseti-1592859555.html

https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, сша, в мире